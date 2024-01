Hochwasser in NRW: Neue Unwetter-Warnung – jetzt wird es richtig brenzlig

Hochwasser-Alarm in NRW. Die extremen Regenfälle der letzten Wochen haben die Flusspegel in vielen Teilen Deutschlands bedenklich steigen lassen. Besonders extrem ist die Lage in Niedersachsen. Alle Infos zur Lage beim NRW-Nachbarn bekommst du hier im Newsblog unseres Partnerportals News38 >>>.

Auch in NRW bleibt die Lage angespannt. Zwar sanken die Pegel von Rhein, Ruhr, Lippe und Co. nach Weihnachten wieder. Doch vor dem Jahreswechsel nahm das Wetter in NRW wieder Fahrt auf. An Neujahr gab der Deutsche Wetterdienst (DWD) die nächste schwere Unwetterwarnung heraus. Und die verheißt nichts Gutes für die Hochwasser-Lage in NRW, über die wir dich hier auf dem Laufenden halten.

Hochwasser-Alarm in NRW: Jetzt wird es brenzlig

Montag, 1. Januar 2024

22.15 Uhr: Besorgniserregende Pegelstände

In den letzten Tagen sind die Pegel der Flüsse in NRW wieder leicht gesunken. Nach Angaben des Landesumweltamts ist die Lage aber insbesondere an Lippe und Weser weiter mehr als angespannt. So hat der Wasserstand mancherorts in Ostwestfalen-Lippe gerade erst den kritischen Informationswert 3 unterschritten. Der zeigt an, dass bebaute Gebiete überflutet, Dämme geschützt oder Verkehrsverbindungen gesperrt werden müssen.

21.30 Uhr: Unwetter-Warnung für NRW

In den letzten Tagen war es in NRW vergleichsweise trocken. Zwar zogen an Silvester hier und da ein paar Schauer durchs Land. Doch das war nichts im Vergleich zum Dauerregen rund um die Weihnachtstage. Kaum hat jedoch das neue Jahr angefangen, erreicht uns eine üble Nachricht.

So warnen die DWD-Experten beinahe für ganz NRW ab heute Abend vor tagelangem Dauerregen. Die Meteorologen erwarten in den meisten Landesteilen bis Donnerstagmorgen zwischen 30 und 50 Liter Niederschlag pro Quadratmeter. Für das Bergischen Land, Sauerlands gibt es sogar eine amtliche Unwetterwarnung der Stufe 3 von 4. Denn hier werden bis zu 80 Liter Regen pro Quadratmeter bis Donnerstagnacht erwartet.

Besonders am Dienstag soll extrem viel Dauerregen herunterkommen. Angesichts der extrem gesättigten Böden und durchweichten Deiche ist das eine besorgniserregende Nachricht. Einsatzkräfte von Feuerwehr, Technischem Hilfswerk und Co. werden sich also auf arbeitsreiche Tage einstellen müssen. Viele Menschen müssen erneut fürchten, dass ihre Keller volllaufen. Auch die Gefahr von Deichbrüchen nimmt damit wieder zu.