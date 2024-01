Wetter in NRW: Nach Dauerregen – jetzt kommt die nächste fiese Keule auf uns zu

Die Wetterlage in NRW bleibt angespannt. Eigentlich sollte der Dauerregen seit Beginn des neuen Jahres am Donnerstag (4. Januar) enden. Doch dann hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) die Unwetter-Warnung erneut verlängert. Welche Auswirkungen das auf die Hochwasser-Lage in NRW hat, kannst du hier in unserem Newsblog zur Lage nachlesen >>>

Doch nach den erneuten Regenfällen ist tatsächlich Entspannung in Aussicht. Nach Angaben von Dominik Jung steht ein „krasser Wetterumschwung“ bevor. Eine eigentlich gute Nachricht für die Menschen in den Hochwasser-Gebieten. Es gibt jedoch eine Kehrseite der Medaille.

Wetter in NRW: Kältewelle rollt auf uns zu

Denn mit dem Ende der milden Westwetterlage und dem damit verbundenen Dauerregen rauschen die Temperaturen plötzlich Richtung Gefrierpunkt. Die Pegel der Flüsse in NRW werden damit sinken. Bis spätestens nächste Woche soll sich die Hochwasser-Lage nach Angaben von Dominik Jung entspannen.

Doch für die vollgelaufenen Keller und Häuser, die im Wasser standen, prophezeit der Wetter-Experte nichts Gutes: „Das ist keine gute Mischung.“ Schließlich hat Wasser beim Gefrieren die Eigenschaft, sich auszudehnen. Schäden an den Gemäuern nasser Gebäude sind damit wohl kaum zu verhindern.

HIER drohen Schnee und Glätte

Wie schnell es mit den Temperaturen bergab geht, zeigt das nördliche Münsterland. Hier drohen nach DWD-Vorhersage bereits in der Nacht zu Samstag erste Schneefälle. Dabei erreichen die Temperaturen in Teilen von NRW am Donnerstag noch zweistellige Werte.

Im Bergland gehen die Temperaturen besonders in den Keller. Hier droht ab der Nacht auf Samstag Dauerfrost. Autofahrer müssen von da an mit Glätte rechnen. Am Wochenende könnten dann auch im Flachland einige Schneeflocken herunterkommen. Ab Sonntag sollen die Temperaturen dann selbst tagsüber im Rheinland nur noch knapp über dem Gefrierpunkt liegen. In der Nacht auf Montag fallen die Temperaturen im Bergland dann auf Werte bis zu -10 Grad. Das heißt also: warm anziehen in NRW. Denn nach der Dauerregen-Peitsche folgt also jetzt ein echter Kälte-Hammer.