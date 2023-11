NRW: Tödliches Unfall-Drama! Frau stürzt mit Auto in Bach

Fürchterlicher Unfall am Samstag (11. November) in NRW! Ein Auto stürzte in einen Bach. Die Frau, die am Steuer saß, verstarb, obwohl Ersthelfer alles gegeben hatten, um sie zu retten. Auch eine Taucherstaffel der Feuerwehr war alarmiert.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Vor allem geht es um die Frage, was die Todesursache ist – wahrscheinlich nämlich nicht der Unfall an sich.

NRW: Ersthelfer reagieren nach Unfall geistesgegenwärtig

Nach Angaben der Polizei hat sich der Unfall am Samstag in Hagen (NRW) ereignet. Die 79-jährige Frau am Steuer, die aus Hagen stammte, war demnach gegen 8.15 Uhr mit ihrem Opel auf der Rummenohler Straße in Richtung Hagen unterwegs. An der Kreuzung mit der Heedfelder Straße beabsichtigte sie, abzubiegen. Dann ging alles ganz schnell.

Ein Auto ist in Hagen in einen Bach gestürzt. Die Fahrerin starb. Foto: Feuerwehr Hagen

Nach Angaben von Zeugen kam die Frau plötzlich von der Fahrbahn ab, durchbrach eine Brüstung und rutschte etwa zweieinhalb Meter tief eine Böschung hinunter. Ihr Fahrzeug landete auf dem Dach im Bett des Sterbecker Bachs und kam dort zum Stillstand.

Die Fahrerin wurde von Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr, die auf der Anfahrt zum Gerätehaus waren, aus dem Fahrzeugwrack befreit und erstversorgt. Die ehrenamtlichen Retter begannen sofort mit der Wiederbelebung. Die medizinischen Maßnahmen wurden zunächst erfolgreich vom Rettungsdienst fortgesetzt, als dieser eintraf. Die Frau aus Hagen wurde in ein Krankenhaus in Lüdenscheid (NRW) gebracht. Dort verstarb sie allerdings wenige Stunden später.

Um den Unfallhergang zu klären, wurde ein Verkehrsunfall-Team des Polizeipräsidiums Dortmund hinzugezogen. Während der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbehinderungen. Die benachbarten Bahngleise mussten von der Bundespolizei gesperrt werden.

Das verunglückte Fahrzeug wurde von einem Abschleppunternehmen geborgen. Aufgrund möglicher auslaufender Betriebsstoffe legte die Hagener Feuerwehr eine Ölsperre im Sterbecker Bach an. Die genaue Unfallursache ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Es wird vermutet, dass ein akuter medizinischer Notfall möglicherweise die Ursache für den Unfall und für den Tod der Frau war.