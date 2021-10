NRW: Feuerwehrleute hören Geräusche im Wäschetrockner – plötzlich werden sie attackiert

Grevenbroich. Feuerwehrleute aus Grevenbroich (NRW) sind zu einem ungewöhnlichen Einsatz gerufen worden.

Im Mittelpunkt des Geschehens in Grevenbroich (NRW) stand ein Wäschetrockner und sein „Innenleben“, dass plötzlich eine Attacke auf die Einsatzkräfte startete.

NRW: Entdeckung im Trockner sorgt für Aufruhr

NRW: Ein Vierbeiner im Wäschetrockner hat für einen Feuerwehreinsatz gesorgt. Foto: picture alliance / photothek | Ute Grabowsky / Feuerwehr Grevenbroich

Auslöser war ein ungebetener Gast in einem Wohnhaus. Unbefugt war eine Katze in den Keller eingedrungen. Dort hatte sie sich gerade im Wäschetrockner einer Familie gemütlich gemacht.

So gemütlich, dass sie sich vehement weigerte, ihren neuen Lieblingsplatz wieder aufzugeben. Sehr zum Frust der Familie, die auf die Dienste ihres Trockners in Zukunft nur ungern verzichten wollte.

NRW: Eine Katze hatte es sich in einem Wäschetrockner gemütlich gemacht – und wollte ihn partout nicht verlassen. Foto: Feuerwehr Grevenbroich

Katze sorgt in NRW für Aufruhr

Aufscheuchen, gute Worte, Abwarten: Alle Versuche, das Tier aus dem Gerät zu locken, scheiterten. „Heftige Gegenwehr“, so formulieren es die Einsatzkräfte, war die Folge. Also baten die Anwohner die Feuerwehr um Hilfe.

Die Katze als Haustier:

Die Hauskatze stammt von der nordafrikanischen Wild- oder Falbkatze ab

Der Mensch hält sie seit etwa 9500 Jahren als Haustier

In den 1990er Jahren waren sie das beliebteste Haustier der Welt und liefen sogar dem Hund den Rang ab

Sie werden in der Regel 15 bis 20 Jahre alt

In einigen Gegenden der Welt, etwa Australien und Neuseeland, sind Hauskatzen so sehr verwildert, dass sie in keiner Beziehung zum Menschen mehr stehen

Sie passen sich entsprechend an ihre Umgebung an, werden größer, muskulöser und entwickeln zur Tarnung günstige Fellfarben

Als die Helfer eintrafen, saß der grau-beige Stubentiger noch immer an Ort und Stelle. Auch auf sie war das Tier nicht gut zu sprechen: Auch sie wurden Opfer heftiger Attacken.

NRW: Mit diesem Trick bekommen die Einsatzkräfte das Tier aus dem Gerät

Doch die Einsatzkräfte ließen nicht locker und wandten einen Trick an. Mehrere Feuerwehrkräfte hoben den Trockner an und neigten ihn leicht zur Seite, sodass die Katze in ein bereitstehendes Transportgefäß rutschte.

NRW: Nur mit einem Trick konnten die Einsatzkräfte das Tier aus der Trommel locken. Foto: Feuerwehr Grevenbroich

Das Ende der Geschichte: „Rund 15 Minuten nach dem Alarm konnten die Hausbesitzer wieder die Kontrolle über ihr Trockengerät übernehmen und die Feuerwehrkräfte abrücken“, schreibt die Feuerwehr Grevenbroich.

Die augenscheinlich herrenlose Katze übergaben sie an der Hauptwache einer Mitarbeiterin des Ordnungsamts, die den Vierbeiner zur Kontrolle einem Tierarzt übergab. (vh)