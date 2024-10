NRW: Schuss in der Dunkelheit ++ Opfer tot

Schreckliche Szenen am späten Montagabend (21. Oktober) in Gangelt (NRW). Wie die Aachener Staatsanwaltschaft am Dienstag bestätigte, ist eine Person in der kleinen NRW-Gemeinde im Kreis Heinsberg erschossen worden.

Der Vorfall ereignete sich demnach bei einem Polizeieinsatz. Die Hintergründe sind bislang völlig unklar.

++ NRW: Miete nicht gezahlt – wie der Vermieter reagiert, macht selbst die Polizei fassungslos ++

NRW: Polizei eröffnet das Feuer – Frau tot

Informationen der „Aachener Zeitung“ zufolge rückte die Polizei am Montagabend in die Franz-Savels-Straße aus. Aus bisher unbekannten Gründen eröffneten die Beamten das Feuer. Dabei soll eine Kugel nach bisher unbestätigten Informationen eine Frau tödlich verletzt haben.

Mehr aus der Region: Lenny Kravitz in Düsseldorf: Kurz vor Ticket-Vorverkauf geht Nachricht um – plötzlich wird es hektisch

Die Staatsanwaltschaft hält sich bislang mit Details zu dem Einsatz zurück.

Wir berichten weiter.