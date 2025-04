Daniel Herzog privat: Wer ist die Frau an der Seite des DAZN-Moderators?

Daniel Herzog ist bei Moderationen für DAZN kaum wegzudenken. Bislang kennt man den DAZN-Moderator aus diversen Liga-Spielen oder der Infinity League, wo er als Feldreporter im Einsatz ist. Vor der Kamera vertritt Daniel Herzog das sportliche Mindset, gibt sich locker und bringt mir lässiger Art etwas Ruhe auf den Platz. Dabei ist Sportmoderator Daniel Herzog privat eigentlich immer auf Zack.

Wenn er auf dem Platz steht, zeigt sich keine Spur von Aufregung. Wer würde bei diesem coolen Ton schon denken, dass Daniel Herzog privat eiskalt und besonders hart im Nehmen ist? Wie der DAZN-Moderator privat lebt und wer die Freundin von Daniel Herzog ist, verraten wir.

Daniel Herzog privat: Wie wurde er zum DAZN-Moderator?

Als Sportmoderator ist Daniel Herzog seit 2016 für DAZN tätig. Ganz klassisch ist er über ein Praktikum zum Sender gekommen, doch bis dahin war es ein langer Weg. Im Jahr 1985 wurde der DAZN-Moderator Daniel Herzog im Kreis Kraichgau in Bretten geboren. Bei Kraichgau TV machte Daniel Herzog privat sein erstes Praktikum. Schon früh war dem späteren Sportmoderator aber klar, dass es ihn in die große weite Welt hinauszog. Zum Studium der Germanistik und Linguistik ging Daniel Herzog im Jahr 2008 in die Medienstadt Köln, der Abschluss folgte im Jahr 2014. Nebenbei arbeitete er beim Hochschulradio und dem Radio Köln, sammelte erste Erfahrungen in der Sportredaktion bei RTL.

Im Januar 2014 dann der nächste große Schritt: Daniel Herzog bewarb sich auf ein Praktikum bei SPOX, zog dafür sogar von Köln nach München, wo der 40-Jährige heute noch lebt. Im Anschluss machte Daniel Herzog ein Volontariat bei SPOX, bevor er zu DAZN wechselte. Seit 2016 moderiert Daniel Herzog bei DAZN, Liga-Spiele sind im Fußball sein Steckenpferd: Ob die englische Premier League, die spanische La Liga, Serie A in Italien oder die Champions und Europa League. Er kennt sie alle. Auch das NBA-Magazin „Locker Room“ hat Daniel Herzog für DAZN bereits moderiert. An der Seite von Oliver Kahn moderierte Daniel Herzog die wöchentliche Bundesliga-Vorschau „Kahnalyse“.

Wer ist die Freundin von DAZN-Moderator Daniel Herzog?

Wie viele andere Sportmoderatoren hält Daniel Herzog sein Privatleben aus der Öffentlichkeit raus. Auf Instagram teilt Daniel Herzog nur wenige Eindrücke aus seinem privaten Leben. Was sich zeigt, ist, dass der DAZN-Moderator privat ebenfalls sportlich aktiv ist, aber eher weniger im Fußball. Daniel Herzog verfolgt privat seine Leidenschaft für das Laufen, ob beim Trailrunning in den Bergen gemeinsam mit Freunden oder auf verschiedenen Marathons. Mit seinem Hobby hat der DAZN-Moderator Daniel Herzog schon den ein oder anderen Werbedeal an Land gezogen. Auch immer mit dabei: Der vierbeinige Freund von Daniel Herzog, ein kleiner Hund genannt Grizzly. Außerdem begeistert sich Daniel Herzog privat für das Eisbaden in der Natur, geht ansonsten fürs Krafttraining ins Fitnessstudio. Doch was ist über die Freundin von Daniel Herzog bekannt?

Ein paar Schnappschüsse auf Instagram verraten es: DAZN-Moderator Daniel Herzog ist seit dem Jahr 2018 mit seiner Frau verheiratet. Die Feier fand in München statt. Wie die Freundin von Daniel Herzog heißt oder wie alt sie ist, weiß man nicht. Dafür ist aber ein anderer Fakt bekannt. Daniel Herzogs Freundin ist als Ärztin tätig, wie der DAZN-Moderator in einem Interview mit „Landfunker“ verriet. Beruf und Privatleben sei deswegen nur schwer unter einen Hut zu bekommen. Deswegen ist Daniel Herzog umso dankbarer für seine freien Tage, an denen er gemeinsam mit seiner Frau in die Berge fahren kann – natürlich in Begleitung von Hund Grizzly.

