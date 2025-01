NRW: Hagen möchte noch einmal „seine Jungs“ sehen – es ist das letzte Mal

Einmal noch ins Stadion und die Jungs zum Sieg anfeuern. Diesen Traum hatte Hagen auf den letzten Metern seines Lebens. Und er sollte sich erfüllen. Der Wünschewagen des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) machte es möglich.

Am Freitag (24. Januar) holten die ehrenamtlichen Wunscherfüller den schwer kranken Patienten in voller Fortuna-Montur in seiner Seniorenresidenz in NRW ab. Gemeinsam ging es dann zum Spiel seines Herzensvereins gegen SV Darmstadt 98. Hagens Tipp sollte dabei durch einen unverhofften Doppelschlag nicht aufgehen.

NRW: Wünschewagen erfüllt Herzenswunsch

Ein Meer aus rot-weißen Farben, ohrenbetäubende Gesänge und grenzenlose Euphorie. Die Aufstiegshoffnung nach der soliden Vorrunde von Fortuna Düsseldorf ist in der Merkur-Spiel-Arena zum Rückrunden-Auftakt gegen Darmstadt überall auf den Tribünen zu spüren.

Als die Fortuna zum Ende der ersten Halbzeit mit 1:0 in Führung ging, kannte der Jubel auf der Tribüne keine Grenzen mehr. In der 60. Minute legte Giovanni Haag für die Jungs aus der NRW-Hauptstadt nach, wodurch Hagens 3-Punkte-Tipp immer mehr an Form annahm. Doch dann passierte es.

Darmstadt schlägt zurück

Wieder einmal bewiesen die Darmstädter Comeback-Qualitäten. Wie schon auf Schalke holte das Team von Trainer Florian Kohfeldt den Rückstand auf. Innerhalb von drei Minuten klingelte es zwei Mal im Kasten von Keeper Florian Kastenmeier. Im Gegensatz zum Spiel in Gelsenkirchen, das Schalke mit 3:5 hergab, blieb es jedoch am Freitag beim 2:2.

Auch wenn es nur zu einem Punkt gereicht hatte, war Hagen die Freude deutlich anzumerken, noch einmal die Stimmung im Stadion bei Cola und Krakauer aufgesaugt haben zu können.

Und das Wünschewagen-Team konnte wieder einmal den Wunsch eines schwerkranken Menschen erfüllen. Die Arbeit des ASB trägt sich ausschließlich über Spenden und ehrenamtliches Engagement.