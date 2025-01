NRW: 13-Jährige sammelt über 22.000 Euro an Spenden – sie hat nur ein Ziel

Es gibt Momente, da verschlägt es einem die Sprache. Und solche, die einen tief beeindrucken – wie die Tat von Emmy Teupe (13) aus Münster (NRW). Mit nur 13 Jahren hat sie etwas geschafft, was viele Erwachsene nur schwer erreichen: Durch ihren unermüdlichen Einsatz und die Unterstützung ihrer Familie sammelte sie für den ASB-Wünschewagen Westfalen die unglaubliche Summe von 22.484,98 Euro!

Dabei hatte die Jugendliche nur ein Ziel.

NRW: Teenager sammelt XXL-Spende – mit prominenter Unterstützung

Das Besondere an Emmys Engagement ist nicht nur die Höhe der Spende, sondern auch der außergewöhnliche Weg, den sie dafür gegangen ist. Bereits zum dritten Mal hat Emmy eine Spendenaktion auf die Beine gestellt – und das mit einer Leidenschaft und Energie, wie man sie selten sieht.

Dabei bekam sie „musikalische Unterstützung wie von namhaften Bands wie den DONOTS, Die Toten Hosen, Massendefekt und Electric Callboy, die signierte Fanartikel für ihre Aktion zur Verfügung stellten“, freut sich der Wünschewagen. Auch der Sänger Henning Wehland (53) trug mit Live-Auftritten im Wohnzimmer dazu bei, die Spendenaktion zu fördern und publik zu machen.

Doch damit nicht genug! Auch aus der Welt des Sports kamen helfende Hände: Kevin Kampl (34) spendete ein Paar Fußballschuhe und ein Trikot und ein weiteres „signiertes Trikot von Angel Di María (36) fand dank Roger Schmidt (57) den Weg zu Emmy“. Doch die Jugendliche aus NRW konnte sich nicht nur auf prominente Unterstützung verlassen – sie zeigte auch eindrucksvoll, wie viel es ausmacht, sein Ziel selbst in die Hand zu nehmen.

So verkaufte sie im Friseursalon ihrer Mutter selbst gemachte Marmelade, Kekse, Holzarbeiten und bedruckte Taschen, um die Spendensumme zu erhöhen. Hierbei wurde sie von lokalen Geschäften wie Pirnango, Speicher 10, LIBA Getränke und dem Lambertz Werksverkauf Ladbergen unterstützt.

NRW: Emmy (13) wird „Botschafterin“

Die Spendenübergabe war ein wahrer Höhepunkt – und natürlich gab es auch für Emmy eine ganz besondere Überraschung. Birgit Bäumer-Borgmann, die Projektleiterin des ASB-Wünschewagens in Münster, überreichte ihr nicht nur eine ASB-Jacke mit ihrem Namen, sondern auch den Titel, den Emmy wohl nie vergessen wird: „Du bist ab heute die erste offizielle Botschafterin des ASB-Wünschewagens Westfalens!“

Und auch die Fans auf Facebook waren hellauf begeistert. So schrieb eine Nutzerin ganz begeistert: „Erst 13 Jahre und schon so viel Engagement, ich bin zutiefst beeindruckt! Ein Vorbild für alle!“ Auch eine andere meinte: „13 Jahre jung und das Herz am richtigen Platz. Ihre Eltern können stolz sein, ein so tolles Kind zuhaben. Alles richtig gemacht.“

Was Emmy mit ihrer Aktion bewirkt hat, ist mehr als nur beeindruckend. Sie sorgt dafür, dass letzte Herzenswünsche von schwerstkranken Menschen in Erfüllung gehen – sei es der Wunsch nach einem letzten Ausflug an den Lieblingsort oder ein Treffen mit der Familie.

Denn jeder Beitrag, egal wie groß oder klein, hilft dabei, diese kostbaren Wünsche wahr werden zu lassen. HIER kannst auch du spenden.