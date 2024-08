NRW: Gigantischer Eurojackpot geht ins Rheinland – Sieger darf sich auf diese irre Summe freuen

In NRW kann man es kaum glauben, denn am Freitagabend (30. August) wurde der Eurojackpot geknackt und ging sogar in das Rheinland. Der noch unbekannte Sieger kann sich über eine irre Summe freuen, die gewonnen wurde. Jedoch ist er nicht der einzige Gewinner.

Ein bisher unbekannter Spielteilnehmer konnte den Gewinn in der zehnten Ziehung der laufenden Jackpotperiode abstauben. In den 19 teilnehmenden europäischen Ländern hatte ausgerechnet ein Spieler aus NRW auf die richtige Zahlenkombination in den beiden Tippfeldern 5aus50 und 2aus12 getippt.

NRW: Spieler gewinnt 92,5 Millionen Euro

Der Spielauftrag wurde in einer West-Lotto-Annahmestelle im Rheinland abgegeben. Der Lotto-Spieler wählte die Gewinnzahlen 8, 11, 25, 31 und 48 sowie den beiden Eurozahlen 11 und 12 aus und hatte damit genau den richtigen Riecher. Mit diesen Zahlen konnte der Spielteilnehmer Jackpot knacken und eine irre Summe von 92,5 Millionen Euro gewinnen.

Dabei investierte der Spieler aus NRW nur einen Spieleinsatz von 12,75 Euro, was sechs Tippreihen entspricht. Der Lotto-Gewinner spielte den Spielschein auch erst am Tag der Ziehung. Dabei lag der neue Multimillionär aber genau richtig mit den Glückszahlen, die handschriftlich ausgefüllt wurden.

Jedoch ist der aktuelle Gewinn, nicht der einzige Jackpot, der nach NRW ging. Im Jahr 2024 ist es sogar bereits der dritte Jackpotgewinn bei der europäischen Lotterie Eurojackpot, der an einen Gewinner in NRW gegangen ist.

Eurojackpot: Bereits der dritte Gewinner

Im April teilten sich zwei Spielteilnehmer aus NRW und Slowenien die maximal mögliche Jackpotsumme und erhielten beide jeweils 60 Millionen Euro ab. Dies konnte ein anderer Spieler aus NRW noch einmal übertroffen, mit einem Gewinn von 98,2 Millionen Euro. Der aktuelle Jackpot konnte diese Summe mit 92,5 Millionen Euro zwar nicht toppen, aber kommt nah dran.

Der Jackpot von 92,5 Millionen Euro geht also in das Rheinland, aber neben dem Jackpot gibt es einen weiteren Gewinner in NRW. Ein Lotto-Spieler aus Essen gewann im zweiten Rang und erhielt eine Summe von 475.375,30 Euro. Die weiteren Treffer kommen aus Bayern, Niedersachsen, Ungarn, Polen und Griechenland. Bei der aktuellen Ziehung am Freitag hat das Glück wahrhaftig in NRW zugeschlagen. Die Sieger können sich über ihren Gewinn freuen.