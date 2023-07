Dramatischer Zwischenfall am Freitagabend (7. Juli) in Emsdetten (NRW). Gemeinsam mit ihren Freundinnen hat eine Frau (62) in einer Pizzeria in der Straße „In der Lauge“ zu Abend gegessen. Als die Frauen das Lokal in der NRW-Stadt bei Münster verließen, tauchte plötzlich ein bewaffneter Mann auf.

Ohne Rücksicht auf Verluste stach der Angreifer mit einem Messer auf die 62-Jährige ein. Das Opfer ging mit lebensgefährlichen Verletzungen zu Boden. Danach schnappte sich der Mann sein Fahrrad und machte sich aus dem Staub. Die Beamten sollten den Tatverdächtigen (64) später ausfindig machen. Auch er war lebensgefährlich verletzt.

NRW: Not-OP nach Messer-Attacke

Es geschah in Bruchteilen von Sekunden. Gerade noch hatten die Freundinnen ihren gemeinsamen Abend in dem italienischen Lokal genossen. Plötzlich schwebte eine von ihnen in Lebensgefahr. Mehrere Ersthelfer versuchten die Blutungen der 62-Jährigen zu stoppen, bis die Rettungskräfte eintrafen. Sie brachten das Opfer der Bluttat ins Krankenhaus. Dort wurde die Frau notoperiert, ist nach Angaben der NRW-Behörden mittlerweile außer Lebensgefahr.

Noch in der Nacht fahndete die Polizei mit einem Großaufgebot nach dem Angreifer. Zunächst konnten die Beamten eine mögliche Amoktat nicht ausschließen. Am späten Abend stießen sie dann auf das Fahrrad des Verdächtigen an der Mühlenstraße. In einer der Radtaschen entdecken die Polizisten die mutmaßliche Tatwaffe. Weitere Ermittlungen führten dann zur Wohnung des mutmaßlichen Angreifers.

Angreifer von Armbrust getroffen

Gegen 1.30 Uhr brachen die Beamten die Tür zur Wohnung des 64-Jährigen auf und fanden ihn blutüberströmt auf. Ersten Ermittlungen zufolge soll sich der Mann mit einer Armbrust schwer verletzt haben. Wegen der Schwere der Verletzungen forderten die Polizisten nicht nur Rettungskräfte sondern auch einen Hubschrauber an. Der Mann schwebt auch am Samstag noch in Lebensgefahr.

Die Hintergründe der Tat sind bislang völlig unklar. Eine Mordkommission der Polizei Münster ermittelt.

