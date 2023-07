Bluttat an der nördlichen Grenze von NRW!

In Lengerich (NRW) – zwischen Münster und Osnabrück – kam es am Montag (3. Juli) zu einem Messer-Angriff in einem Gewerbegebiet. Dabei kam ein 56-jähriger Mann ums Leben. Jetzt ermittelt eine Mordkommission.

NRW: Tödliche Messer-Attacke in Lengerich

Die Polizei Steinfurt sowie die Polizei und die Staatsanwaltschaft aus Münster informierten am Montag über die schreckliche Tat, die sich am frühen Morgen gegen 5.35 Uhr zugetragen hat. Der Tatverdächtige (49) soll den 56-Jährigen vor dessen Arbeitsstätte angetroffen haben – und sei unvermittelt mit einem Messer auf ihn losgegangen.

Ob der 56-Jährige dort zur Arbeit erschienen war oder sich schon länger vor Ort aufhielt, konnte Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt von der Staatsanwaltschaft Münster auf Nachfrage von DER WESTEN nicht beantworten.

Der 49-Jährige soll mit dem Messer auf den 56-Jährigen eingestochen haben, wobei dieser tödlich verletzt wurde. Die Rettungskräfte versuchten noch, ihn am Tatort zu reanimieren – doch für den Mann kam jede Hilfe zu spät.

Kannten sich Täter und Opfer?

Nun ermittelt eine Mordkommission der Polizei Münster in dem Fall. Was genau steckt hinter dieser Bluttat? Viel ist dazu noch nicht bekannt – doch die Ermittler teilten bereits mit, dass der Tatverdächtige und das Opfer sich gekannt haben sollen. „Es deutet auf eine mögliche Vorgeschichte mit privatem Hintergrund hin“, bestätigte Botzenhardt gegenüber der „Bild“.

Noch im Laufe des Montags (3. Juli) soll der Leichnam des 56-Jährigen obduziert werden.