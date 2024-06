NRW: Fan aus Bottrop wird bei EM im TV gezeigt – er nutzt seine Chance sofort

Der Start in die Europameisterschaft 2024 ist aus deutscher Sicht ein voller Erfolg. Millionen Deutsche haben am Freitagabend den Auftaktsieg der deutschen Elf miterlebt, der mit 5:1 deutlich ausfiel. Während die Fanmeilen in NRW proppenvoll und die Public Viewings gut besucht waren, gab es auch einige Glückliche, die das Spiel in der Münchner Allianz Arena verfolgen konnten.

Einer von ihnen war der 28-jährige Loris aus Bottrop. Dabei war seine Reise aus dem Ruhrgebiet nach München eher spontan: Er hatte zwei Freikarten für das Eröffnungsspiel gewonnen. Doch damit war die Aufregung noch nicht vorbei. Während des Spiels war er für einige Sekunden im Fernsehen zu sehen. Diese kurze Bildschirmzeit machte ihn in NRW schnell zu einer kleinen Berühmtheit, wie die „WAZ“ berichtete.

NRW: Fan aus Bottrop wird bei EM im TV gezeigt

Bei der Live-Übertragung des EM-Eröffnungsspiels im ZDF sahen Millionen Fußballfans den strahlenden jungen Mann aus NRW. Dabei tat er etwas, das vor allem die Menschen im Ruhrgebiet aus dem Häuschen brachte: Er hielt keinen anderen Schal als den von Rot-Weiss Essen in die Kamera und machte ordentlich Werbung für seinen Herzensverein.

Sekunden später trudelten zahlreiche Nachrichten von Freunden, Arbeitskollegen, Vereinskameraden und Familie auf seinem Handy ein. Dabei hatte er zunächst gar nicht bemerkt, dass die Kamera fünf Sekunden lang auf ihn gerichtet war. „Aber schon wenige Sekunden später kam die erste SMS aus der Heimat, mittlerweile sind‘s mehr als 150“, erzählte der Bottroper der „WAZ“.

Warum hatte er den RWE-Schal überhaupt zu dem Spiel mitgenommen? Und wie hat er das starke Spiel von Deutschland live vor Ort wahrgenommen?