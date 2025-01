NRW: Auch Beifahrerin (†53) stirbt nach SUV-Unfall ++ Polizei enthüllt dramatische Hintergründe

Der tödliche SUV-Unfall am Samstagvormittag (25. Januar) in Düsseldorf hat die Menschen in der NRW-Hauptstadt in Schockstarre versetzt. Der Fahrer (60) des Unfallwagens war sofort tot.

Drei weitere Menschen kamen mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus. Am Tag nach dem Unfall musste die Polizei der NRW-Landeshauptstadt mitteilen, dass ein weiterer Insasse des Unfallwagens seinen Verletzungen erlegen war (mehr dazu hier >>>). Am Montag (27. Januar) die nächste traurige Nachricht: Auch die Beifahrerin (†53) hat es nicht geschafft.

NRW: Mittlerweile drei Tote nach SUV-Unfall

Das Unglück hinterließ am Samstag eine Spur der Verwüstung im Kreuzungsbereich Kennedydamm / Danziger Straße. Trümmerteile lagen überall verteilt, mehrere Straßenschilder und Ampeln wurden beschädigt, ein Lichtmast lag quer auf der Straße. Der vordere Teil des Wagens samt Motorblocks und Vorderreifen waren aus dem SUV herausgerissen:

Die Polizei ermittelt nach dem tödlichen Unfall in NRW. Foto: Christoph Reichwein/dpa

Fahrzeugteile hatten einen Düsseldorfer (54) getroffen, der an der Bushaltestelle „Nordfriedhof“ wartete. Er schwebt nach Angaben der Polizei Düsseldorf auch am Montag noch in Lebensgefahr. Zwei weitere Menschen gelten weiter als schwer verletzt.

Noch immer ist unklar, wie genau es zu der Tragödie im Herzen der NRW-Landeshauptstadt kommen konnte. Die Polizei verfolgt jetzt allerdings eine Theorie.

Polizei äußert traurigen Verdacht

„Nach ersten Erkenntnissen könnte ein internistischer Notfall beim Fahrer unfallursächlich gewesen sein“, erklärte ein Polizeisprecher am Montagvormittag. Hinweise auf einen vorsätzlichen Unfall gebe es nach Einschätzung einer mehrköpfigen Expertenkommission des Verkehrskommissariats nicht.

Die Auswertung der Spuren sowie die Vernehmung zahlreicher Zeugen stehen allerdings noch an, bevor die endgültige Unfallursache feststeht. Der SUV mit insgesamt vier Insassen an Bord hatte sich mehrfach im Kreuzungsbereich überschlagen. Neben dem an der Bushaltestelle wartenden Mann wurde eine Radfahrerin (69) von dem Wagen touchiert und erlitt schwere Verletzungen. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.