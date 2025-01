NRW: Schrecklicher Unfall im Herzen der Landes-Hauptstadt ++ Eine Person stirbt ++ Mehrere Schwerverletzte

Schrecklicher Unfall mitten in NRW! Bei einem schlimmen Verkehrsunfall ist am Samstagvormittag (25. Januar) in Düsseldorf eine Person ums Leben gekommen. Mehrere weitere Personen wurden schwer verletzt. Der Unfall ereignete sich im Bereich Kennedydamm / Danziger Straße.

Eine BMW-Fahrerin, welche mit hoher Geschwindigkeit unterwegs war, hatte einen schwerwiegenden Unfall. Bei dem Vorfall geriet das Auto ins Schleudern und überschlug sich mehrfach. Dabei verlor eine Person ihr Leben, während mehrere weitere Insassen schwere Verletzungen erlitten. Des Weiteren wurden vermutlich durch herumfliegende Autoteile ein Fahrradfahrer sowie eine Fußgängerin verletzt.

NRW: Schwerer Unfall in Düsseldorf

Aus diesem Grund wurden zwei Rettungshubschrauber umgehend zum Einsatzort in NRW geschickt, um die Verletzten schnellstmöglich in Krankenhäuser zu transportieren.

In der NRW-Landeshauptstadt kam es am Samstag zu einem schrecklichen Unfall. Foto: Patrick Schüller

Erhebliche Verkehrsbeeinträchtigungen in NRW-Landeshauptstadt

Der Unfall hat zu erheblichen Verkehrsbehinderungen in der Umgebung geführt. Die Polizei und Unfallspezialisten sind vor Ort und haben die Unfallaufnahme sowie die Bergung des Fahrzeugs übernommen.

Für eine Person kam bei dem schlimmen Unfall jede Hilfe zu spät. Foto: Patrick Schüller

Deswegen werden die Autofahrer gebeten, den betroffenen Bereich zu meiden und auf alternative Routen auszuweichen, um Staus und Verzögerungen zu vermeiden.

Den Rettungskräften bot sich vor Ort ein Bild der Verwüstung. Foto: Patrick Schüller

Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang sind derzeit noch im Gange. Weitere Details zum Vorfall werden zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht.