NRW: Bewohner dieser Stadt geben am meisten für Luxus-Uhren aus – es ist nicht Düsseldorf

Düsseldorf ist die Stadt der Schönen und Reichen. Chanel und Co. gibt es auf der berühmt-berüchtigten Königsallee, so weit das Auge reicht. Doch deswegen sind die Düsseldorfer noch lange nicht die Menschen aus NRW, die am meisten für Luxus-Uhren zahlen.

Mehr als ein Viertel der Deutschen besitzt bereits eine Luxus-Uhr oder zieht den Kauf in Betracht, wie eine Untersuchung des Online-Marktplatzes für Luxus-Uhren, „Chrono24“, ergab. Doch wer gibt in NRW am meisten für protzige Zeitmesser aus? Dabei gibt es große Unterschiede.

Stadt aus dem Ruhrgebiet liebt Luxus-Uhren

„Chrono24“ hat analysiert, in welchen der 55 größten deutschen Städte die Einwohner durchschnittlich am meisten pro Luxusuhr investieren und dafür mehr als 250.000 Transaktionsdaten ausgewertet.

In NRW geben die Menschen im Durchschnitt 6.129 Euro pro Uhr aus – das ist weniger als der durchschnittliche Luxusuhren-Käufer in Deutschland, der 6.515 Euro ausgibt. Doch die Einwohner welcher Stadt geben in NRW am meisten für Zeitmesser aus? Es ist Mülheim an der Ruhr! Hättest du damit gerechnet?

++ Mülheim: Mann trifft Frau an Haltestelle – dann schlägt das Schicksal zu ++

Diese Stadt gewinnt das Ranking deutschlandweit

Im Schnitt lassen sich die Mülheimer eine Uhr 7.304 Euro kosten – macht Platz sieben in Deutschland! Die Herner zahlen mit 5.047 Euro übrigens am wenigsten (bundesweit Platz 53). Bundesweit sind die Bremer die Luxusuhren-Könige. Im Schnitt geben sie satte 9.220 Euro pro Uhr aus!

Mehr Themen und News haben wir hier für dich zusammengefasst:

In seiner Untersuchung hat „Chrono24“ nicht nur auf die Verkaufspreise geschaut, sondern auch auf die Vorlieben und Trends in den jeweiligen Städten. Und auch hier lassen sich in NRW Unterschiede festmachen. In Mülheim an der Ruhr ist die Grand Seiko Heritage Collection besonders beliebt. Die Trenduhr in Duisburg und Hagen ist die Rolex Yacht-Master II. In Herne kaufen Luxusuhren-Liebhaber am liebsten die Breitling for Bentley.