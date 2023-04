NRW: Rheinbahn mit neuem Angebot – DARAUF haben Kunden lange gewartet

„Nix geht? flexy fährt!“ – so lautet das Motto des neuen Angebots der Rheinbahn. Im Osten von Düsseldorf (NRW) kommen die Menschen nun auch zu eher schwierigen Zeiten ganz einfach, bequem und sicher nach Hause.

Du willst nicht mehr von Bus und Bahn abhängig sein, und nicht mehr ständig auf die Uhr gucken müssen, weil du sonst die nächste Fahrt verpasst? Dann könnte der neue On-Demand-Service „flexy“ eine echte Alternative für dich sein. Denn das Mobilitäts-Angebot der Rheinbahn kommt ganz ohne festen Fahrplan oder Linienweg aus.

NRW: Rheinbahn geht mit „flexy“ an den Start

„Mit flexy bieten wir unseren Fahrgästen im Düsseldorfer Osten die Rheinbahn auf Abruf. Unsere Wagen fahren, wann und wohin unsere Kundinnen und Kunden sie bestellen – ganz flexibel und individuell auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten“, erklärt Susanne Momberg, Vorstand Finanzen der Rheinbahn, das neue Konzept.

Seit dem 29. März (20 Uhr) können Fahrgäste im Düsseldorf Osten über die App ein Fahrzeug buchen. Die „Flexy-App“ kann ab sofort kostenlos im App-Store heruntergeladen werden. Funktionieren tut der neue Service in etwa wie ein Taxi-Unternehmen. Auf der Fahrt können auch andere Fahrgäste zusteigen, die Routen werden dann entsprechend optimiert. Bis zu sechs Personen finden in den Wagen Platz.

DAS musst du wissen

„flexy“ fährt in den Stadtteilen Gerresheim, Hubbelrath, Knittkuhl, Unterbach, Ludenberg sowie in Teilen von Grafenberg, Eller und Vennhausen. Zur optimalen Verknüpfung mit dem klassischen Rheinbahn-Netz hat die Rheinbahn auch die stark frequentierten Haltestellen „Staufenplatz“, „Gerresheim S“ und „Vennhauser Allee“ integriert. Innerhalb der Woche steht der Dienst von 20 Uhr bis 2 Uhr morgens zur Verfügung. Am Wochenende sowie an Feiertagen bringen die Fahrzeuge dich von 9 Uhr bis 2 Uhr in der Nacht von A nach B. Das Unternehmen verspricht eine maximale Wartezeit von 30 Minuten.

Bezahlt wird ganz einfach über die „flexy“-App. Berechnet wird laut der Rheinbahn nur die Luftlinienentfernung zwischen Start und Ziel. Die einzelnen Preise stehen auf rheinbahn.de/flexy. Fahrgäste mit Abo, Kinder unter 14 Jahren und Menschen mit Behinderung fahren zum ermäßigten Preis – sie erhalten einen Rabatt in Höhe von 25%. Bucht ein Fahrgast gleichzeitig für sich und weitere Mitfahrer, erhalten diese ebenfalls einen Rabatt. Die fünfte Person fährt sogar kostenlos mit.

Kostenlos ist für jeden Kunden auch die erste Fahrt mit einem „flexy“-Wagen. Doch die Aktion gilt nur bis zum 30. April.