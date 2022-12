Bahn in NRW bietet neuen Ticket-Service an – doch es gibt einen Haken

Kurz vor Weihnachten informiert die Rheinbahn ihre Kunden in NRW über einen neuen Ticket-Service. Demnach können Nutzer ihre Tickets nun auch in einer App einsehen. Dafür benötige es nur wenige Handgriffe.

Dadurch können Kunden auf ihr Ticket jederzeit mobil zugreifen. Das mobile Ticket soll die alten Chipkarten nach und nach ersetzen. Zudem soll es die Nutzung des digitalen Deutschlandtickets erleichtern, sobald dieses im Frühjahr kommt. Allerdings gibt es beim Wechsel auch einen kleinen Nachteil.

Bahn in NRW: Rheinbahn bietet neuen App-Service an

Viele Nutzer der Rheinbahn werden in den letzten Tagen einen Hinweis des Verkehrsunternehmens mit Sitz in Düsseldorf bekommen haben. Darin wird darauf hingewiesen, dass ab sofort die Chipkarte gegen einen Barcode eingetauscht werden kann. Das geht aus einem Text hervor, den ein Mann auf Facebook in einer Gruppe teilte.

Wer die App auf seinem Smartphone heruntergeladen hat, findet im Menü „Tickets“ den Bereich „Abonnement“. Dort wählt man die Option „Chipkarte in App aktivieren“. Für den nächsten Schritt wird die Chipkarten-Nummer, die letzten vier Stellen der bei der Rheinbahn hinterlegten IBAN sowie das Geburtsdatum benötigt. Anschließend müssen die AGB sowie Datenschutz akzeptiert werden. Mit einem Klick auf „Barcode aktivieren“ ist der Wechsel vollzogen. Das Abo können Kunden nun als Barcode unter dem Menüpunkt „Meine Tickets“ abrufen. Doch Vorsicht, denn damit stimmt ihr zu, auf einen beliebten Vorteil von nun an zu verzichten.

DAS ist nach dem Wechsel nicht mehr möglich

Der aufmerksame Facebookuser hat nämlich nochmal in den FAQs nachgeschaut und einen kleinen, aber wichtigen Unterschied festgestellt. „Schöne Sache auf den ersten Blick – keine Karte mehr mitnehmen müssen. Aber, was in der Unterlage nicht steht, ist: Die Karte verliert dann die Übertragbarkeit“, warnt er andere Nutzer. Und tatsächlich steht auf der Homepage geschrieben: „Das mobile Ticket ist nicht übertragbar. Ihr könnt jedoch für weitere Personen, die Euch begleiten, zusätzliche mobile Tickets kaufen.“

Besitzer des 2000er-Tickets hatten die Möglichkeit, ihre Fahrkarten weiterzureichen. Dadurch konnten auch beispielsweise Familienmitglieder das Ticket im VRR-Geltungsbereich nutzen. Bei einem Wechsel ist damit jedoch vorerst Schluss. Denn das Unternehmen weist in dem Schreiben auch daraufhin, dass die Chipkarten ab dem Moment des Wechsels ihre Gültigkeit verlieren.