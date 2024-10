NRW: Sorge um Kult-Kiosk – Oberbürgermeister fällt alles aus dem Gesicht

Am Dienstag (8. Oktober) erreichte viele Menschen in NRW eine wahre Schocknachricht. Ein, nein DER Kult-Kiosk in Düsseldorf droht nach fast 20 Jahren die Schließung.

Die Rede ist natürlich vom Fortuna-Büdchen. Auf Facebook veröffentlichte das Brüder-Dreiergespann der Betreiber-Familie Meffe einen Hilferuf. Und dieser trat innerhalb weniger Stunden eine wahre Welle des Entsetzen und der Unterstützung aus. Selbst der Oberbürgermeister schaltete sich ein.

NRW: Düsseldorfer wollen Kult-Kiosk retten

Auf Facebook bestätigten Antonio, Nino und Pietro Meffe, die Betreiber des Fortuna Büdchens, dass ihnen der Pachtvertrag zum Jahresende gekündigt worden sei. Sie kündigten zwar bereits an, „anwaltlich gegen die Kündigung“ vorgehen zu wollen, doch ihre Zukunft sei ungewiss. „Was mit dem Fortuna Büdchen danach passiert wissen wir auch nicht. Daher gehen wir erstmal davon aus, dass wir schließen“, lautete die Schock-Nachricht.

Zahlreiche Kunden und Stammgäste reagierten entsetzt und zögerten nicht zu handeln. Innerhalb weniger Stunden wurde der Beitrag mehr als 1.000 Mal geteilt und hundertfach kommentiert. „Das darf nicht passieren. Das Büdchen ist Düsseldorfer Kulturgut!!!“ oder „Da muss man was gegen unternehmen, dieser Treff gehört zu Düsseldorf wie das Altbier“, heißt es beispielsweise.

Eine Düsseldorferin startete zudem eine Online-Petition auf der Plattform „Change.org“ mit dem Aufruf: „Rettet das Fortuna-Büdchen am Rhein!“ Bereits über 8.000 Unterschriften (Stand 8. Oktober, 20 Uhr) kamen zusammen.

Bürgermeister schaltet sich ein

Auch von oberster Instanz gab es Unterstützung. Auf der Facebook-Seite der Stadt Düsseldorf machte Oberbürgermeister Stephan Keller (CDU) ein großes Versprechen. „Das Fortuna-Büdchen ist eine Düsseldorfer Institution und gehört zum Stadtbild wie Schloss und Rhein. Der Hilferuf der Betreiber hat mich erreicht und ich werde alles tun, um dieses Kult-Kiosk zu erhalten.“

Gegenüber der „Rheinischen Post“ war zumindest die Tochter der Verpächterin für ein kurzes Statement zu haben. Demnach kann den Fortuna-Fans zumindest etwas Entwarnung gegeben werden. Sie sagte nämlich zu, dass „das Fortuna-Büdchen samt Namen und vergleichbarem Sortiment erhalten bleiben soll“.

Womöglich übernehme sie die Trinkhalle zusammen mit ihrem Mann als neue Betreiber. Die Brüder Meffe hoffen jedoch, da noch ein Wörtchen mitreden zu können. „So richtig glauben wir nicht dran, aber die Hoffnung ist noch da“, sagte Nino Meffe zur „RP“.