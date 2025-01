NRW: Spaziergänger entdeckt menschliche Knochen auf Drachenfels – trauriges Rätsel gelöst

Ende letzten Jahres meldete sich ein Spaziergänger aus NRW bei der Bonner Polizei mit einem erschreckenden Fund: Er hatte mutmaßlich menschliche Knochen beim Klettern auf dem Drachenfels gefunden. Als die Polizei die Knochen schließlich barg und zur Rechtsmedizin brachte, stellte sich die Vermutung schnell als wahr heraus.

Zusätzlich zu den Knochen fand die Polizei mit der Unterstützung der Feuerwehr am Einsatzort Kleidungsstücke, die offenbar einem Mann gehört haben. Seither liefen die Ermittlungen in dem Fall. Nun wurde das traurige Rätsel um die gefundenen Knochen auf dem Drachenfels in NRW gelöst.

NRW: Rätsel um Knochenfund gelöst

Zwei Sucheinsätze der Bonner Polizei und Feuerwehr hat es gebraucht, bis die Knochen unterhalb des Drachenfelsplateaus in NRW geborgen werden konnte. Kurz vor Weihnachten informierte ein Zeuge die Polizei Bonn über den Fund. Einen Tag später konnte das beinahe vollständige menschliche Skelett zur Rechtsmedizin schließlich gebracht werden.

Das Kriminalkommissariat 11 der Bonner Polizei übernahm in enger Abstimmung mit der Bonner Staatsanwaltschaft die Ermittlungen. Dabei konnten jedoch keine Hinweise auf ein Fremdverschulden gefunden werden. Am Freitag (17. Januar) konnte mittels einer DNA-Untersuchung schließlich herausgefunden werden, um wen es sich bei dem Verstorbenen handelt.

Verstorbener kam aus Köln

Der Verstorbene war offensichtlich ein 26-jähriger Mann aus Köln in NRW. Am 4. Juli 2024 wurde dieser zuletzt gesehen und einige Tage später bei der Polizei als vermisst gemeldet. Aufgrund des Zustands der gefundenen Knochen nimmt die Rechtsmedizin an, dass der Mann gestürzt sei.