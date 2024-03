Ruhrgebiet: Feuer-Drama endet tödlich – Mann springt in Panik aus brennender Wohnung

Als wäre dieser Brand im Ruhrgebiet nicht schon dramatisch genug gewesen, nimmt er jetzt auch noch ein besonders tragisches Ende. Ein Mann, der sich zunächst noch durch einen waghalsigen Sprung retten konnte, ist verstorben.

Der Vorfall mit nunmehr einem Todesopfer und drei zum Teil schwer verletzten Menschen hat sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag (23./24. März) in Dorsten im nördlichen Ruhrgebiet ereignet. Am Dienstag (26. März) teilte die Polizei Recklinghausen nun mit, dass der Mann gestorben ist.

Dorsten (Ruhrgebiet): Dramatischer Sprung vom Balkon

Am Samstag war es gegen 22.45 Uhr in Dorsten-Hervest auf dem Hellweg zu einem Wohnungsbrand mit – zunächst – vier verletzten Menschen gekommen. Aus bislang ungeklärter Ursache brach der Brand in einer Wohnung im zweiten Obergeschoss aus. Das Feuer breitete sich rasant aus. Der 45-jährige Bewohner geriet offenbar in Panik und sprang noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr vom Balkon in den Garten. Zusätzlich zu den Brandverletzungen, die er bereits erlitten hatte, zog er sich bei dem Sprung weitere Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Krankenhaus.

Tagelang wurde gehofft und gebangt, doch nun ist der Mann verstorben. Zur genauen Todesursache können noch keine Angaben gemacht werden, hieß es am Dienstag von der Polizei.

In Dorsten (NRW) sprang ein Mann aus seiner brennenden Wohnung im zweiten Obergeschoss. Foto: 7aktuell.de/Marc Gruber

Ein zufällig während des Brandes vor Ort anwesender Ersthelfer, ein 38-jähriger Dorstener, wurde durch herabstürzende Trümmerteile verletzt. Auch er erlitt schwere Verletzungen und wurde ins Krankenhaus gebracht.

Bewohner flüchten auf das Hausdach

Wegen des Brandes im zweiten Obergeschoss hatten sich zwei Bewohner der darüber liegenden Wohnung – eine 42-jährige Frau und ein 26-jähriger Mann – auf das Dach des Mehrfamilienhauses geflüchtet. Sie wurden durch die Feuerwehr mittels Drehleiter vom Dach gerettet. Beide wurden leicht verletzt und konnten nach ambulanter Behandlung wieder in ihre Wohnung zurückkehren.

Der Schaden an dem Gebäude wird durch die Brandermittler der Recklinghäuser Polizei auf 150.000 bis 200.000 Euro geschätzt. Die Brandursache steht noch nicht fest und ist Gegenstand der weiteren polizeilichen Ermittlungen.

