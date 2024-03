NRW: Reanimationsversuche vergeblich – Mann stirbt bei Wohnungsbrand

Schreckliches Feuer-Drama in Dorsten (NRW)! Für einen Mann kam jede Hilfe zu spät. Er starb trotz Reanimationsversuche.

Bei einem Brand am Mittwoch (20. März) in einer Dachgeschosswohnung einer Doppelhaushälfte am Orthöver Weg in Dorsten (NRW) ist ein 44-jähriger Bewohner ums Leben gekommen. Nachdem Anwohner eine starke Rauchentwicklung festgestellt hatten, wurde ein Notruf zur Kreisleitstelle der Feuerwehr abgesetzt.

NRW: Brandursache ist noch ungeklärt

Ein Einsatztrupp der Feuerwehr fand den Mann in der Wohnung liegend auf. Er war bewusstlos. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstarb der Mann noch vor Ort. Weitere Personen blieben unverletzt.

Die übrigen Bewohner, bei denen es sich um Familienangehörige des Verstorbenen handelt, konnten rechtzeitig evakuiert werden. Die Brandursache ist noch ungeklärt. Am Gebäude entstand erheblicher Schaden in noch unbekannter Höhe. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen.