NRW: Feuer-Drama in der Nacht – Mann gerettet, doch wenig später ist er tot

Für den Mann aus NRW kam jede Hilfe zu spät. In Wuppertal ist am Montagmorgen (8. April) ein Bewohner bei einem Brand in seinem Haus ums Leben gekommen.

Die Feuerwehr konnte den Mann zwar rechtzeitig aus dem Gebäude retten, er verstarb jedoch trotz Reanimationsversuchen noch vor Ort. Wieso es gebrannt hat, ist derzeit noch nicht klar.

NRW: Bewohner verstirbt nach Brand im Haus

Am frühen Montagmorgen gegen 6.15 Uhr hatten Zeugen Rauch über dem Gebäude in der Meininger Straße in Wuppertal gesehen und die Feuerwehr alarmiert. Als die Einsatzkräfte am Brandort eintrafen, drang bereits dichter und dunkler Rauch aus dem Haus, wie die „Bild“-Zeitung berichtet. Demnach brannte das Erdgeschoss schon lichterloh. Das Feuer ist vermutlich in der Küche ausgebrochen.

Der 82-jährige Bewohner des Einfamilienhauses im Stadtteil Langenfeld konnte zunächst aus dem Gebäude gerettet werden. Trotz des Einsatzes der Rettungskräfte starb er noch an der Einsatzstelle an den Folgen des Brandes. An dem Einsatz beteiligt waren zwei Führungsdienste, der Löschzug Barmen, ein Sonderfahrzeug mit Messtechnik, zwei Rettungswagen und ein Notarzt, wie die „Westdeutsche Zeitung“ schrieb. Das Feuer konnte so durch die Feuerwehr schnell gelöscht werden. Neben dem Verstorbenen hätten sich keine weiteren Personen in dem Gebäude befunden.

Brandursache unklar

Wieso das Einfamilienhaus in Wuppertal Feuer gefangen hat, ist derzeit noch nicht bekannt. Wie die Polizei Wuppertal mitteilte, hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache aufgenommen. Immerhin ist klar: Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht vor.

Anders als bei dem verheerenden Brand in Solingen (NRW) vor zwei Wochen. Bei einem Hausbrand am 25. März, bei dem eine vierköpfige Familie ums Leben kam, hat die Polizei inzwischen die Ursache ermittelt: Es handelt sich um Brandstiftung. Ein Tatverdächtiger konnte ermittelt werden, befindet sich aber wieder auf freiem Fuß. Mehr über die gesamte Entwicklung des Brandes und den aktuellen Stand der Ermittlungen kannst du im Newsblog nachlesen.