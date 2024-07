Kirmes-Drama in Bayern: Mann unter fahrendem Karussell eingeklemmt – wenig später ist er tot

Dramatische Szenen in Mittelfranken (Bayern)! Am Sonntag (7. Juli) kam es zu einem tödlichen Kirmes-Drama in Fürth.

Ein 31-jähriger Mann hielt sich laut Angaben der Polizei neben dem Bedienhäuschen eines Fahrgeschäftes auf. Als einer der Fahrgäste plötzlich einen Schuh verlor, nahm das Drama seinen Lauf. Der 31-Jährige versuchte bei laufender Fahrt des Karussells den störenden Schuh beiseitezuschaffen.

Bei einer sogenannten Kirchweih – oder auch Kirmes – im bayerischen Fürth wurde ein Mann von einem Karussell erwischt und starb nur wenig später. Zuerst stand er neben dem Kassenhäuschen des Fahrgeschäfts, das sich kreisförmig von oben nach unten dreht. Als einer der Fahrgäste plötzlich seinen Schuh verlor, begab sich der 31-jährige Mann bei laufender Fahrt auf das Karussell, um den Schuh zu holen. Dabei wurde er von dem Karussell erfasst und zwischen Boden und Fahrgestell eingeklemmt.

Das Kirmes-Drama in Bayern ereignete sich laut Angaben der „Bild“ auf dem sogenannten „Tornado“. Das Karussell wurde nach dem Unfall sofort gestoppt und Ersthelfer befreiten den jungen Mann aus seiner schlimmen Lage.

Mann erliegt seinen schweren Verletzungen

Der 31-Jährige erlitt lebensgefährliche Verletzungen und musste noch vor Ort reanimiert werden. Danach wurde er in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Hier starb er wenig später an seinen schweren Verletzungen.

Inzwischen wurde gegen den Betreiber des Karussells ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung eingeleitet. (mit dpa)

