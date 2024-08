NRW: US-Amerikaner isst Döner und sorgt für Schock-Moment – „Du ruinierst es“

Wer sich für regionales Essen in NRW und dem Ruhrgebiet interessiert, kommt an dem Instagram-Account „Ryaneatss“ eines US-Amerikaners nicht vorbei. Der junge Mann nimmt seine über 55.000 Follower beinahe täglich auf kulinarische Entdeckungsreise in Deutschland mit.

Die erste Currywurst, das erste Mal Pommes-Schranke, der erste Döner – bei all‘ diesen Erlebnissen nahm Ryan seine Fans mit. Doch was der Amerikaner in NRW an diesem Donnerstag (8. August) macht, finden viele nicht mehr witzig!

NRW: US-Amerikaner feiert „Dönerstag“ und sorgt für Ärger

Der US-Amerikaner in NRW feiert seit kurzem den „Dönerstag“, holt sich an jedem Donnerstag einen Döner auf die Hand. Dabei probiert „Ryaneatss“ auch immer wieder verrückte Kreationen aus, auf die Döner-Liebhaber hierzulande niemals kommen würden.

An diesem „Dönerstag“ übertreibt er es aber. Zwar hat sich der Instagrammer immerhin für einen klassischen Döner mit Hähnchenfleisch entschieden, seine Beilagen haben allerdings wenig mit den gängigen Geschmäckern zu tun. Der Becher Ayran, den Ryan ebenfalls auf dem Tisch stehen hat, macht ja noch Sinn. Doch die chinesischen Ramen-Nudeln in einer Terrine zum Aufwärmen schockieren viele.

„It’s the best of both worlds“ (zu deutsch: Das Beste aus beiden Welten), bewertet der Amerikaner dagegen seine Wahl. Alle drei Lebensmittel mixt er im Folgenden wild durcheinander, nutzt Ayran als Soße für seinen Döner und isst nebenbei die Ramen-Suppe.

NRW: „Du beleidigst so viele Kulturen in einem Video“

Die Ramen als Beilage zum Döner reicht Ryan aber anscheinend nicht, denn plötzlich packt er sich den chinesischen Klassiker auch auf seinen angebissenen Döner. Für seine Instagram-Follower unbegreiflich.

„Du beleidigst so viele Kulturen in einem Video“, „Ramen auf dem Döner ist teuflisch, Bro“, „Geh zurück nach Amerika, du verdienst es nicht, hier zu sein, du ruinierst den Döner“, „Unfassbar! Macht er da Ramen auf seinen Döner“, sind nur einige der schockierten Kommentare unter seinem Video. Ryan wird sich an der Kritik wohl kaum stören – dafür schmeckt ihm sein Essen sichtbar zu gut.