US-Amerikaner bestellte Currywurst in NRW – irre, was ihm der Imbiss-Verkäufer zuvor andrehen wollte

Mit großen Schritten gehen wir aufs Jahresende von 2024 zu. Es ist die besinnlichste und für viele auch schönste Zeit des Jahres. Für viele Anlass, noch einmal zurückzublicken.

Dabei ist eine Geschichte aus NRW dieser Redaktion besonders im Gedächtnis geblieben. Darin drehte es sich um den ersten Currywurst-Test von US-Amerikaner „Ryaneatss“. Mittlerweile verfolgen über 57.000 Menschen auf Instagram die kulinarischen Tests von Ryan Kim, wie er mit bürgerlichem Namen heißt. Besonders in seiner Wahlheimat NRW sorgte er dabei in diesem Jahr für Furore.

US-Amerikaner besucht NRW-Imbiss

Im Mai diesen Jahres hatte der US-Amerikaner in der NRW-Stadt Bielefeld Halt gemacht. Seine Mission: Beim nächstgelegenen Imbiss für zehn Euro ein Überraschungsessen testen. Gesagt, getan!

Direkt am Bielefelder Hauptbahnhof wurde der junge Mann auf seiner Suche fündig. Doch als er dem Imbiss-Verkäufer die Frage „Was kann ich für zehn Euro haben?“ stellte, sollte eine Antwort folgen, die nicht nur „Ryaneatss“ stutzig machte.

Imbiss-Verkäufer aus NRW mit irrer Reaktion

Denn der Ostwestfale entgegnete eiskalt: „Meine Frau!“ Dass das offensichtlich ein Scherz war, war hoffentlich auch Ryan Kim schnell klar. Statt der Frau gab’s für den Amerikaner dann nämlich eine typisch westfälische „Mantaplatte“ samt Cola im Wert von zehn Euro. Was ihm vorgelegt wurde, gab ihm aber zunächst Rätsel auf.

„Ich bin nicht sicher, was für eine Art Wurst das ist“, zeigte sich „Ryaneatss“ zunächst skeptisch. Hilfesuchend wandte er sich sogar an seine Follower, um herauszufinden, was hinter der „Mantaplatte“ steckt. Dass es sich dabei um das Kultgericht aus dem Ruhrgebiet – Currywurst mit Pommes rot/weiß – handelt, war schnell klar. Und Ryan Kims Fazit nach seiner ersten Currywurst in NRW dürfte ihnen auch wie Öl runtergegangen sein: „Exzellent“.

An diesen Moment aus 2024 erinnern sich doch gerade Menschen aus dem Pott gerne zurück.