NRW: City Maut! Erste Stadt will Autofahrer abkassieren

Nach wie vor ist bei vielen Bürgern aus NRW das Auto das unangefochtene Transportmittel. Dies liegt zum einen an dem gut ausgebauten Straßennetz und zum anderen sicherlich auch an den zahlreichen Negativ-Schlagzeilen der Deutschen Bahn. Doch nun ist eine Änderung geplant, die den meisten Autofahrern so gar nicht gefallen wird.

Und diese Änderung hat nicht nur Folgen für das Autofahren in der Innenstadt, sondern auch für den Kontostand. Die Rede ist von einer City Maut.

City Maut in Anmarsch? Stadt mit K macht ernst

Ausgerechnet Köln soll es treffen – zumindest, wenn es nach dem Ratsbündnis aus Grünen, CDU und Volt geht. Denn die wollen genau das: eine City Maut für Autofahrer. Das Bündnis erhofft sich davon weniger Verkehr in der dicht besiedelten und ohnehin längst überlasteten Innenstadt. Auch der Umwelt soll dieser Vorschlag dienen.

Was würde das für die Autofahrer heißen? Nun, gewünscht ist, dass alle, die künftig mit dem Auto in die Kölner Innenstadt wollen, eine Art Einritt zahlen müssen. Die Volt-Fraktion nannte das Ganze „Stau-Bepreisung“: „Die Stau-Bepreisung könnte der entscheidende Hebel sein, den wir umlegen müssen, um den Kölner Verkehr für alle zu verbessern: Weniger Stau durch eine bessere Verkehrsverteilung, weniger motorisierten Individualverkehr bedeutet mehr Sicherheit für Fußgängerinnen und Fußgänger und Radfahrende“, so der verkehrspolitischer Sprecher der Volt-Fraktion Max Pargmann laut „EXPRESS.de“.

Vorbild sind andere Großstädte

Köln wäre nicht die erste Stadt, die eine City Maut einführt. Auch in anderen europäischen Großstädten gibt es seit einiger Zeit ein solches System. In Mailand beispielsweise müssen Autofahrer fünf Euro bezahlen, um mit dem Auto in die Innenstadt zu gelangen. Es gibt auch Angebote wie Mehrtagestickets. In Londons Innenstadt müssen sich Autofahrer ebenfalls auf City Maut einstellen. Rund 20 Euro werden für die Fahrt in die Innenstadt fällig. Damit will die Stadt den öffentlichen Nahverkehr attraktiver machen.

Vor der Umsetzung des Ganzen in Köln soll zunächst eine Machbarkeitsstudie durchgeführt werden. Auf Basis der Ergebnisse wird der Verkehrsausschuss über das weitere Vorgehen beraten. Über die Höhe einer möglichen City Maut ist derzeit noch nichts bekannt. Fakt ist, dass das Bündnis damit so manchem Autofahrer in Köln auf die Füße tritt.