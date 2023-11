Deutsche Bahn: NRW-Bahnhof muss kurzfristig gesperrt werden – SIE trifft es jetzt besonders hart

Kunden der Deutschen Bahn sehen sich am Sonntagabend (5. November) in NRW mit unerwarteten Problemen konfrontiert. Der Grund: Ausgerechnet ein wichtiger Bahnhof wurde im Bundesland kurzfristig gesperrt – und das nicht nur für kurze Zeit.

Satte 12 Stunden muss am Kölner Hauptbahnhof fast der komplette Zugverkehr eingestellt werden. Das betreffe nicht nur den Fernverkehr mit der Deutschen Bahn, sondern auch zahlreiche Regionalzüge. Was Reisende jetzt beachten müssen, liest du hier.

Deutsche Bahn: Wichtiger NRW-Bahnhof bis zum Morgen gesperrt

Der Grund für die kurzfristige Sperrung seien Bauarbeiten am neuen elektronischen Stellwerk im Raum Köln. Dieses soll bis Ende 2025 in Betrieb gehen. Immer wieder werde es bis dahin zu Einschränkungen am Kölner Hauptbahnhof kommen. Und die können kleinerer, oder – wie am Sonntagabend – größerer Natur sein.

Bis zum Montagmorgen (6. November), 5 Uhr, fallen fast alle Züge, die vom Kölner Hauptbahnhof aus starten sollten, kurzfristig aus. Wer einen Zug mit Endstation oder Zwischenhalt Köln gebucht hatte, der muss mit einer Umleitung rechnen. Lediglich S-Bahnen und die RB25 seien nicht betroffen und fahren den regulären Weg. Fernverkehrszüge aus Richtung Koblenz oder Frankfurt halten ersatzweise in Köln Messe/Deutz, Züge aus Brüssel in Köln-Ehrenfeld.

Gerade für das Ruhrgebiet hat die Sperrung allerdings heftige Auswirkungen. Fernzüge aus und in Richtung des Reviers starten oder enden bereits in Düsseldorf oder Wuppertal/Solingen.

DAS müssen Reisende jetzt beachten

Reisende müssen von Sonntagabend bis Montagfrüh mit weitreichenden Einschränkungen, Umleitungen und Ausfällen auf Bahn-Strecken in und um NRW rechnen. Wer geplant hatte, mit der Deutschen Bahn nach Hause oder an einen anderen Ort ab oder über den Kölner Hauptbahnhof zu reisen, der sollte sich vor Reiseantritt unbedingt über die Fahrplanänderungen informieren. Auch nach 5 Uhr kann es infolge zum Wochenstart noch zu Problemen kommen.

Der Kölner Hauptbahnhof gilt mit rund 310.000 Reisenden und Besuchern täglich sowie 410.000 Zughalten pro Jahr als der meistbesuchte Bahnhof in ganz NRW. Auf Platz zwei und drei folgen Düsseldorf (250.000 Reisende) und Essen (152.000 Reisende). (mit dpa)