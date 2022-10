NRW: Zeuge meldet Schüsse auf Auto – Polizei steht vor großem Rätsel

Großer Schrecken in Bonn (NRW)! Mitten in der Nacht hören Anwohner Schüsse in ihrer Straße. Als die Polizei ausrückt, können an einem Wagen auch eindeutig Einschusslöcher festgestellt werden, doch von dem Besitzer fehlt jede Spur – vorerst.

In der Nacht auf Sonntag (30. Oktober) ging in der Polizeizentrale Bonn ein anonymer Anruf ein: Gegen 0 Uhr soll auf einen VW Golf im Tannenbusch geschossen worden sein. Unverzüglich machten sich die Beamten der NRW-Stadt auf den Weg.

NRW: Schüsse mitten in der Nacht

Und in der Tat bestätigte sich der Tipp, denn eine Streife fand ein Auto mit Einschusslöchern vor. Doch von einem Halter fehlte jede Spur, weswegen die Beamten das Fahrzeug für weitere Ermittlungen zunächst sicherstellen wollten. Schließlich war mittlerweile eine Mordkommission mit der Angelegenheit beauftragt, wie es bei der Abgabe von Schüssen größtenteils üblich ist.

NRW: In Bonn gab es eine mysteriöse Schussabgabe auf ein Auto. Foto: Polizei Bonn

Doch gegen 4 Uhr morgens erschien ein 19 Jahre alter Mann in der Nähe des Geschehens. Der bereits polizeibekannte junge Mann erwies sich als Besitzer des arg in Mitleidenschaft gezogenen VW Golfs, doch er selbst schien scheinbar keine Verletzungen zu haben.

Polizisten nehmen Geschädigten mit auf die Wache

Zur Vernehmung nahmen die Bonner Polizisten ihn mit auf die Wache, wodurch sie zumindest Hinweise auf das Auto bekamen, aus dem die Schüsse scheinbar abgegeben worden sind. Demzufolge soll es sich dabei um einen Golf 8 oder GTI handeln, der eine auffällige Lackierung in dunkelblau-violett haben soll.

Hintergründe zur Tat sowie die Identität des Täters oder der Täter sind noch nicht bekannt. Zeugen, die in dem Zeitraum zwischen 23 nachts und 1 Uhr morgens Beobachtungen mit einem möglichen Zusammenhang zu dem geschilderten Fall gemacht haben oder etwas zu den Hintergründen sagen können, sollen sich unter 0228-150 bei der Polizei Bonn melden.