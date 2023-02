NRW: Todes-Drama um jungen E-Scooter-Fahrer! Polizei steht vor einem Rätsel

Schreckliches Unglück in der Nacht auf Donnerstag in der NRW-Stadt Bonn. Dort ist in der Dunkelheit ein junger Mann (20) mit einem geliehenen E-Scooter verunglückt. Für den 20-Jährigen sollte jede Hilfe zu spät kommen.

Es war ein Taxi-Fahrer, der den 20-Jährigen um 1.36 Uhr auf der Römerstraße in Bonn-Castell liegen sah. Sofort verständigte der Mann den Notruf und leistete dann Erste Hilfe. Zu dem Zeitpunkt sei der junge E-Scooter-Fahrer am Unfallort in NRW noch ansprechbar gewesen. Bevor die Rettungskräfte eintrafen, verlor das Unfallopfer allerdings sein Bewusstsein.

NRW: E-Scooter-Fahrer stirbt

Rettungskräfte versuchten alles, um das Leben des 20-Jährigen zu retten. Er wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Doch dort erlag der junge Mann wenig später seinen schweren Verletzungen. Niemand weiß bislang, was ihm passiert ist.

Der Taxi-Fahrer gab an, dass er den Unfall nicht gesehen hatte. Er sei erst dazugekommen, als das Unglück schon geschehen war. Auch ein weiteres Auto sei später angehalten. Zwei Männer seien ausgestiegen und hätten ihm bei der Versorgung des Verletzten geholfen. Als die Polizei eintraf, waren die beiden Männer allerdings nicht mehr vor Ort.

Polizei sucht Zeugen nach tödlichem Unglück in NRW

Bisherigen Ermittlungen der Polizei zufolge war das Unfallopfer mit seinem E-Scooter auf der Römerstraße in Richtung Graurheindorf unterwegs. Aus bisher ungeklärter Ursache krachte er auf Höhe der Nordstraße auf den Asphalt und zog sich dabei seine tödlichen Verletzungen zu. Die Bonner Polizei sperrte die Unfallstelle ab und wurde bei der Spurensicherung von Experten eines Unfallaufnahmeteams aus Köln unterstützt.

Die Ermittler sind nun auf der Suche nach Zeugen, die in der Nacht auf der Römerstraße unterwegs waren. Die Beamten gehen davon aus, dass sich das Unglück zwischen 1.20 Uhr und 1.36 Uhr ereignet hat. Hast du in dieser Zeit etwas Auffälliges beobachtet? Dann melde dich bitte bei der Polizei Bonn unter der Nummer: 0228/150.