NRW: Schlittschuh-Fahrerin muss nach Crash auf Eisfläche operiert werden – Polizei sucht nach IHM

Bundesweit sind in NRW die Eisbahnen zum Schlittschuhlaufen freigegeben. Und das Freizeit-Angebot wird von Groß und Klein gerne angenommen. Doch auf der eisigen Fläche kann es schon mal eng werden, sodass gegenseitige Rücksicht das oberste Gebot ist.

Auf einer Eisfläche in Bielefeld (NRW) hat das leider nicht so gut geklappt. Es kam zu einem Unfall mit schlimmen Folgen. Eine Schlittschuhfahrerin hat sich bei einem Zusammenprall schwer verletzt, der Unfall-Verursacher suchte offenbar schnell das Weite.

NRW: Schlittschuh-Unfall mit dramatischen Folgen

Der Vorfall liegt bereits einige Wochen zurück. In Bielefeld, genauer gesagt im Stadtbezirk Brackwede, kam es am Sonntag (10. Dezember 2023) gegen 14.45 Uhr zu dem schrecklichen Crash auf der Eisbahn. Ein Jugendlicher fuhr rückwärts Schlittschuh auf der Eisbahn an der Duisburger Straße und konnte den Zusammenstoß mit einer 46-jährigen Besucherin nicht mehr rechtzeitig verhindern.

+++ Essen: Einzigartige Eislauf-Bahn eröffnet – mit DIESEN Tipps sparst du Geld und bist der Star auf dem Eis +++

Die Frau aus Stukenbrock stürzte so schwer, dass sie sich ein Bein brach und kurz darauf im Krankenhaus operiert werden musste. Nun sucht die Polizei nach dem Jugendlichen. Es soll sich um einen 13 bis 17 Jahre alten Jungen halten, der mutmaßlich mit einem jüngeren und kleineren Freund oder Bruder vor Ort gewesen sein soll.

Polizei sucht nach IHM

Er wird als sportlich und schlank beschrieben. Seine Haare sollen hellbraun und hinten sowie an der Seite anrasiert sein. Zudem habe er einen Pony, der seine Stirn bedeckt. Bei seiner Jacke könnte es sich um eine weit geschnittene Fleece-Jacke mit einem durchgehenden Reißverschluss handeln. Die Jacke soll hellgraue und dunkelgraue geschwungene Streifen haben. Im Taschenbereich ist die Jacke dunkel-grau, im Bauchbereich hellgrau und im Brustbereich dunkelgrau. Zudem trug er eine weite dunkle Hose. Der Freund oder Bruder trug eine blaue Hose sowie eine blau-graue Jacke mit einem Reißverschluss.

Noch mehr News:

Die Polizei hofft darauf, dass sich der Jugendliche oder seine Eltern selbst melden. Ansonsten werden auch Zeugenhinweise beim Kriminalkommissariat 14 unter der 0521/545-0 entgegengenommen.