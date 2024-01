Essen: Mann flog aus Wettbüro und stach zu – jetzt sucht die Polizei nach ihm

Viele Menschen versuchen in Lotterien oder Wettbüros ihr Geld zu vermehren. Besonders beliebt sind Sportwetten. Anhand von Statistiken und der aktuellen Leistung der Mannschaft in Fußball, Basketball, Handball und Co. wird das nächste Ergebnis getippt. Auch in Essen gibt es diverse Wettbüros, die vor Ort auch die Spiele zeigen.

2023 kam es in einem Lokal jedoch zu einem schrecklichen Vorfall. Wenn der Tipp nicht aufgeht, dann können die Emotionen während des Spiels schon mal hochkochen. Bei einem Gast war das der Fall, am Ende eskalierte die Situation jedoch vollkommen.

Essen: Wer hat IHN gesehen?

Am 28. August 2023 betrat der Unbekannte ein Wettbüro an der Turmstraße in Essen. Nach einiger Zeit fing er an, die anderen Gäste anzupöbeln. Diese fühlten sich derart belästigt, dass sie das Wettbüro verließen. Deshalb sah sich der 48-jährige Mitarbeiter gezwungen, einzugreifen. Er forderte den Pöbler auf, zu gehen. Die Diskussion nahm jedoch auch vor der Tür noch kein Ende.

Dort zog der Randalierer plötzlich ein Messer hervor und stach auf den Angestellten ein. Der 48-Jährige wurde bei dem Angriff leicht verletzt, der mutmaßliche Täter ergriff daraufhin die Flucht. Die Polizei Essen wurde eingeschaltet und die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung laufen. Kamera-Aufzeichnung haben den Mann im Bild, dieses veröffentlichte die Polizei Essen nun.

Wer kann Angaben zu dem unbekannten Tatverdächtigen machen? Foto: Polizei Essen

Polizei bittet um Hinweise

Der Unbekannte hat eine etwa 158 bis 165 cm große und schlanke Figur und wird auf etwa Mitte zwanzig geschätzt. Seine Haare sind kurz und schwarz. Am Tattag trug er eine dunkle Jacke mit weißen Streifen auf Brusthöhe und eine dunkle Hose.

Die Beamten bitten um Zeugen-Hinweise, falls jemand den Mann auf den Bildern erkennen sollte. Wer den Tatverdächtigen oder sogar seinen Aufenthaltsort kennt, soll sich bitte unter der Telefonnummer 0201/829-0 melden.