NRW: Streit an Bushaltestelle eskaliert – Mann getötet

Tödlicher Streit am Samstagabend (3. Dezember) in Bergheim (NRW). Gegen 21.15 Uhr sind zwei Männer auf der Bergheimer Straße im Ortsteil Oberaußem aneinandergeraten. Einer der Beteiligten (57) sollte den blutigen Streit nicht überleben.

Eine Mordkommission hat un die Ermittlungen aufgenommen. Im Fokus der Ermittler steht ein 27-jähriger Mann. Er soll für den Tod des 57-Jährigen in NRW verantwortlich sein.

NRW: Verdächtiger nach tödlichem Streit festgenommen

Blutspuren an der Bushaltestelle auf Höhe des Dorfplatzes in Bergheim zeugen am Sonntag von dem folgenschweren Ereignis am Vortag. Auf Nachfrage von DER WESTEN teilte die Polizei Köln mit, dass das Opfer vor Ort reanimiert wurde. Auf dem Weg ins Krankenhaus kämpfte das medizinische Personal weiter verzweifelt um das Leben des Mannes – doch vergeblich. Der 57-Jährige erlag im Krankenhaus seinen Verletzungen.

Die genauen Hintergründe des Streits sind noch unklar. Ein Tatverdächtiger wurde bereits vorläufig festgenommen. Dem 27-Jährigen wirft die Staatsanwaltschaft Körperverletzung mit Todesfolge vor. Ob der Mann vor Ort oder später geschnappt werden konnte, dazu wollte sich der Polizeisprecher nicht äußern. Auch ist unklar, ob noch weitere Personen in dem Streit an der Bushaltestelle mitgemischt haben und ob sich die Männer vor der Auseinandersetzung kannten.

Mordkommission ermittelt nach tödlichem Streit in NRW

Auf Nachfrage teilte der Polizeisprecher mit, dass es bisher keine Erkenntnisse gebe, dass Waffen bei der Auseinandersetzung zum Einsatz kamen.

Die Beamten müssen nun die Hintergründe der tödlichen Auseinandersetzung ermitteln. Auch muss die genaue Todesurachse geklärt werden.