NRW: Flugzeug abgestürzt – zwei Menschen sterben in den Trümmern

Der tragische Absturz eines Flugzeugs sorgt in NRW für Bestürzung. Zwei Insassen kamen im Wrack der Maschine ums Leben. Beinahe wäre womöglich sogar noch ein dritter Menschen zu Schaden gekommen.

+++ A1 in NRW: Flugzeug stürzt neben Autobahn ab – Sperrungs-Chaos vorbei +++

Der Absturz des Kleinflugzeugs hat sich am Sonntag (28. Januar) in der belgischen Stadt Spa ereignet. Am Montag wurde bekannt: Die Maschine stammte aus Nordrhein-Westfalen (NRW).

NRW: Pilot verfehlt die Landebahn in Belgien

Nach offiziellen Angaben geschah das Unglück, nachdem der Pilot am Sonntagmorgen offenbar die Landebahn verpasste und mit seinem Flugzeug gegen ein abgestelltes Auto stieß. Einem Bericht der belgischen Nachrichtenagentur Belga zufolge entfachte der Zusammenstoß ein Feuer.

Beim Absturz eines Kleinflugzeugs aus NRW in der belgischen Stadt Spa sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Das Flugzeug rammte beim Absturz ein Auto, das in Flammen aufging. Foto: dpa

Die Maschine hatte den knapp 90 Kilometer von Spa entfernten NRW-Flughafen Mönchengladbach am Sonntagmorgen um 8.44 Uhr verlassen. Das Unglück ereignete sich also kurz nach dem Start. Der Vorfall sorgte für Bestürzung, da sich die Tragödie quasi unmittelbar nach dem Verlassen des deutschen Bodens zutrug. Beide Opfer des Flugzeugabsturzes stammen aus Deutschland und waren Passagiere des in Mönchengladbach gestarteten Flugzeugs. Nähere Angaben zu den Opfern liegen nicht vor.

Flugzeug rammt bei Absturz Auto

Trotz des heftigen Aufschlags überlebte der Besitzer des gerammten Pkw unversehrt. Er befand sich zwar in unmittelbarer Nähe, als das Flugzeug sein Fahrzeug traf, aber zum Glück nicht direkt im oder am Auto. Dieser glückliche Umstand verhinderte eine noch höhere Opferzahl. Der Unfall ereignete sich nach offiziellen Angaben lediglich etwa 100 Meter vom Flugplatz entfernt.

In NRW bestätigte der Geschäftsführer des Flughafens Mönchengladbach, Andreas Ungar, der Deutschen Presse-Agentur (dpa) den Start des Unglücksflugzeugs. Behörden in Belgien sind momentan am Absturzort in Spa, um weitere Untersuchungen anzustellen und Risiken zu beurteilen. Denn vor Ort besteht die Gefahr, dass durch den Austritt von Kerosin die Umwelt und Wasserentnahmestellen beeinträchtigt werden.