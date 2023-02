NRW: Flugzeug stürzt in Wald ab – Pilot aus Ruhrgebiet muss sich mit Fallschirm retten

Am Mittwoch (22. Februar) ist es in Brakel im Ruhrgebiet (NRW) zu einem Flugzeugabsturz gekommen. Zuvor missglückte dem Piloten eine Notlandung.

Das Kleinflugzeug stürzte in ein Waldgebiet bei Brakel-Frohnhausen (NRW). Der 50-jährige Pilot überlebte den Absturz und verletzte sich dabei nur leicht. Dennoch wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Das Flugzeug wurde bei dem Aufprall erheblich beschädigt.

NRW: Flugzeug stürzt über Waldgebiet ab

Am Dienstag (21. Februar) war der 50-jährige Pilot aus dem Kreis Recklinghausen mit seinem motorisierten Kleinflugzeug von einem Flugplatz bei Kamen gestartet. Als er auf seiner Route Richtung Paderborn in ein Schlechtwettergebiet geriet, verlor er allerdings die Orientierung. Er leitete den Sinkflug ein und wollte noch den nächstgelegenen Flugplatz ansteuern – doch dafür reichte es nicht mehr.

Als die Notlandung nicht gelang, führte der 50-Jährige, der sich allein in dem Flugzeug befand, gegen 17.00 Uhr eine Notlandung über dem Waldgebiet „Bannenberg“ in der Nähe von Frohnhausen durch. Dabei löste er auch den Fallschirm des Kleinflugzeuges aus. Während der Landung streifte er einige Bäume, durch den Aufprall wurde das Flugzeug erheblich beschädigt.

NRW: Pilot kommt glimpflich davon

Der verletzte Pilot wurde vorsorglich mit dem Rettungswagen in ein Krankenhause gebracht und medizinisch versorgt. Die Feuerwehr war ebenfalls im Einsatz und klemmte die Batterie am Flugzeug ab. Das zuständige Luftfahrt-Bundesamt wurde informiert, das Flugzeug soll am Mittwoch im Laufe des Tages geborgen werden.