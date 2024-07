Notfall am Himmel über NRW – Flugzeug-Pilot geht plötzlich in den Sinkflug

Statt einer entspannten Reise löste ein Notfall dramatische Szenen am Himmel über NRW aus. Der Pilot des Passagierflugzeugs hatte keine andere Wahl, als eine ungeplante Notlandung durchzuführen. Eigentlich war eine Landung in Deutschland gar nicht geplant, aber man hatte keine andere Wahl.

+++ Flughafen Köln/Bonn: Drama in der Luft! Pilot muss plötzlich umkehren +++

Das Flugzeug Embraer E195 der Schweizer Fluggesellschaft Swiss startete planmäßig am Sonntagmorgen (30. Juni) am Flughafen Oslo-Gardermoen. Zunächst wirkte es wie ein ganz normaler Flug nach Zürich. Jedoch änderte sich das, als sich das Flugzeug ungefähr an der Grenze zwischen NRW und Hessen befand und sich an Bord ein Notfall ereignete.

Notfall am Himmel über NRW: Notlandung in Frankfurt

Der Pilot setzte plötzlich am Himmel über NRW zu einem steilen Sinkflug in Richtung Frankfurt Flughafen an. Wie der „Kölner-Stadt-Anzeiger“ berichtet, verlor das Flugzeug in 17 Minuten drastisch an Höhe und sank fast 9.000 Meter. Zunächst war unklar, was der Grund für die Notlandung war. Per Funk benachrichtigte der Pilot lediglich, dass es sich um einen Notfall handelt.

Das Flugzeug setzte über NRW zu einem steilen Sinkflug an und landete in kürzester Zeit am Flughafen in Frankfurt am Main. Dort stellte sich heraus, dass sich im Flugzeug ein medizinischer Notfall ereignet hatte. Der momentane Status des Passagiers ist unbekannt, aber dieser wurde am Flughafen von Frankfurt von Einsatzkräften empfangen.

In der zivilen Luftfahrt gibt es nur sehr wenige Gründe, für die ein Flugzeug eine Notlandung durchführt. Ein medizinischer Notfall ist einer dieser Gründe, wie der „Kölner-Stadt-Anzeiger“ erklärt. Der Aufenthalt am Flughafen in Frankfurt war auch nicht besonders lang und sobald der betroffene Passagier an die Einsatzkräfte übergeben wurde, konnte man den Flug fortsetzen.

Medizinische Probleme im Flugzeug

Jedoch hatte der medizinische Notfall Folgen für die Pünktlichkeit des Flugzeugs. Wegen des ungeplanten Umweges von NRW nach Frankfurt kam das Flugzeug deutlich später am Ziel an. Den Flughafen in Zürich erreichte das Flugzeug dadurch ganze zwei Stunden später als eigentlich angesetzt.

