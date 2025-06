NRW-Geheimtipp für Ausflug mit der Familie – Kinder lieben es

Du liebst die Natur und möchtest sie zusammen mit deinen Liebsten erkunden? In NRW gibt es zahlreiche Ausflugsziele, welche sich für die ganze Familie anbieten. Eines dieser Ziele ist die malerische Eifel, mit ihren eindrucksvollen Wanderwegen. Familien können dort unvergessliche Abenteuer erleben.

Zu diesem Thema kam der Wanderführer „Kleine Füße, große Abenteuer: Eifel“ von Autorin Anke Schöps heraus. Er ist jetzt im Klartext Verlag erschienen. Die fiktiven Figuren Max und Merle nehmen Familien in dem Buch mit auf ihre unvergesslichen Touren durch die beeindruckende Natur der Eifel in NRW. Vor allem Kinder dürften das Buch lieben.

NRW-Geheimtipp: Wanderführer für die ganze Familie

„Kleine Füße, große Abenteuer: Eifel“ ist nämlich auf die Bedürfnisse der ganzen Familie abgestimmt. Autorin Anke Schöps vereint in ihrem Buch fundiertes Wissen, Einfühlungsvermögen und persönliche Erlebnisse.

Zusätzlich zu den ausführlichen Wegbeschreibungen bietet der Wanderführer kindgerechte Erklärtexte, Rätselseiten, spannende Hintergrundinformationen zu Natur und Geschichte sowie nützliche Tipps zu Gastronomie, Spielplätzen, Kinderwagentauglichkeit und Toiletten. Aber wie lang sind die Wanderwege in NRW und was haben sie zu bieten?

Das musst du über die Wanderwege wissen

Die genannten Touren durch NRW sind zwischen vier und acht Kilometern lang und speziell auf die Bedürfnisse von Familien mit Kindern im Alter von drei bis zwölf Jahren abgestimmt. Schöps schildert die Wandertouren zu den römischen Spuren in Nettersheim, durch die Wolfsschlucht in Kell, zu Vulkanen, einem Wasserfall und vielen weiteren spannenden Ausflugszielen in der Eifel – und das alles anschaulich und praxisnah.

Illustrationen und Karten sollen Unterstützung bei der Planung und Umsetzung der Abenteuer in NRW bieten. „Die schönsten Familienerlebnisse entstehen oft draußen – wenn Kinder matschen, klettern, forschen und Eltern mitstaunen. Dieses Buch ist eine Einladung, genau solche Momente zu erleben“, so die Autorin. Das Buch ist ab sofort im Handel erhältlich und dürfte noch ein echter Geheimtipp sein.