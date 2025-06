NRW: US-Amerikaner will erstmals Donauwelle essen – es endet traurig

Wer in Köln öfter kulinarisch unterwegs ist, kennt ihn bestimmt: „Ryaneats“ alias Ryan. Der US-Amerikaner ist vor ein paar Monaten in die NRW-Stadt umgezogen und schreibt sich auf die Fahne, typisch deutsche Gerichte und Leckereien zu testen. Es darf aber auch mal der Döner sein – natürlich am Dönerstag, so wie der Foodfluencer ihn getauft hat.

Jetzt wollte der US-Amerikaner allerdings etwas Süßen probieren. Noch nie hat er eine Donauwelle gegessen und macht sich deshalb gleich in NRW auf den Weg zur nächsten Bäckerei. Es folgt eine lange Tortur und eine große Enttäuschung.

US-Amerikaner sucht nach Donauwelle in NRW

Ryan hat schon viel Gebäck getestet, doch wie eine Donauwelle schmeckt, weiß er nicht. Darum möchte er es gerne herausfinden und nimmt auf dem Weg in die nächste Bäckerei gleich seine Follower per Video mit. Die Ernüchterung folgt auf dem Fuß. Denn hier gibt es die Torte aus Butterkreme, Kakao und Sauerkirschen nicht. Auch nicht bei der nächsten Bäckerei und der folgenden.

Nach fünf Versuchen muss Ryan resignieren. In seiner Verzweiflung geht er in einen Rewe-Markt und wird fündig. In der Tiefkühltruhe findet er gefrorene Donauwelle und beißt herzhaft rein. Ob sich die ganze Lauferei und Fragerei gelohnt hat?

NRW: Wieso gibt es hier keine Donauwelle?

„Sieht gut aus“, sagt Ryan in die Kamera. Nachdem er sich die Inhaltsstoffe auf der Verpackung angesehen hat und genüsslich kaut, folgt ein anmerkendes Nicken. Es mundet offenbar. Doch die Tortur hat offenbar ihre Spuren hinterlassen – auch bei seinen Followern.

„Das ist ja wirklich traurig“, kommentiert eine Nutzerin das Video auf Instagram, „nicht eine einzige Bäckerei hat Donauwelle! Dabei ist das ein totaler Klassiker in Deutschland.“ Auch wenn viele anmerken, er könnte im Süden Deutschlands besser Chancen haben, wundern sich NRWler dennoch. „Als ob es in ganz Köln gefühlt keine Donauwelle gibt.“ Doch könnte Ryan auch einfach die falsche Zeit erwischt haben. Schließlich steht die Kirschsaison erst noch bevor, aktuell gibt es Erdbeeren.