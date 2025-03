Versteckte Schätze in NRW: Hier kommen Frühlings-Fans auf ihre Kosten

Auch wenn das Wetter in NRW für Frühlingsfans mit bis zu 20 Grad derzeit kaum Wünsche offen lässt, so sollten wir uns nicht allzu sehr an die warmen Temperaturen und die Sonne gewöhnen. Denn schon in der nächsten Woche soll eine „Kältedelle“ für einen ordentlichen „Absturz“ im Westen sorgen. Mehr dazu kannst du hier nachlesen >>>.

Gerade am Wochenende lohnen sich deshalb nochmal ausgiebige Spaziergänge und viel Zeit im Grünen und an der frischen Luft. Doch wo kann man sich die Beine am besten vertreten und die Seele in NRW ordentlich baumeln lassen?

NRW: Diese Geheimtipps musst du kennen

Antwort auf diese Frage liefert jetzt eine Social-Media-Analyse des Blumenshops „Bloom & Wild“. Anhand einer Liste von 15 bekannten Blumengärten in Deutschland von Trip Advisor hat das Unternehmen untersucht, wie oft die jeweiligen Orte in Hashtags auf TikTok vorkamen. Solche Orte mit den wenigsten Verlinkungen wurden demnach als „versteckte Schätze“ eingeordnet. Das Ergebnis der nicht-repräsentativen Analyse ist eindeutig.

Denn vor allem in NRW scheinen einige versteckte Schätze zu liegen. Demnach entpuppen sich Flora und Botanischer Garten in Köln als führender Geheimtipp unter Naturfans. „Eine schöne grüne Oase in einer hektischen Großstadt“ und „Schöne große Gartenanlage mit Blumen und Pflanzen in Hülle und Fülle! Ein Besuch lohnt sich immer!“, heißt es nur in einigen von zahlreichen positiven Bewertungen bei Trip Advisor. Auch Platz zwei im Ruhrgebiet dürfte vielen Dortmundern ein Begriff sein: der Botanische Garten Rombergpark. Doch auch die Botanischen Gärten der NRW-Stadt Bonn auf Platz vier können sich gerade im Frühling als waschechtes Blumenparadies sehen lassen.

Das sind die gefragtesten Blumengärten

„Bloom & Wild“ hat darüber hinaus aber auch ein Ranking der beliebtesten Blumengärten in Deutschland erstellt. Natürlich wird das wenig überraschend vom Tiergarten in Berlin sowie von Planten un Blomen in Hamburg angeführt.

Doch auch ein Ruhrgebiets-Highlight konnte punkten. Auf Platz vier von sechs ist so der Grugapark in Essen gelandet, der erst kürzlich mit dem Parkleuchten Scharen von Besuchern anlockte. Jetzt müssen sie vorerst wieder mit der 60 Hektar großen Anlage für sich Vorlieb nehmen. Bei dem riesigen Areal lassen sich aber definitiv einige schöne Stunden in der Natur verbringen.