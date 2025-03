Wetter in NRW: Experte warnt vor Kältedelle – „Absturz“

Frühlingsgefühle, so weit das Auge reicht – über das Wetter in NRW kann sich derzeit wohl kaum einer beschweren. Bei Sonne satt und Temperaturen von bis zu 20 Grad haben wir in den Vorjahren Anfang März wohl wahrlich nur träumen können.

Doch mit dem Vollfrühling könnte schon bald wieder Schluss sein, wenn man den aktuellen Prognosen vertrauen darf. „Ups, ich glaube das will keiner sehen“, kann sich auch Diplom-Meteorologe Dominik Jung vom Kanal „wetter.net“ nicht verkneifen. Was hält das Wetter in NRW denn nun schon wieder für uns bereit?

Wetter in NRW: Vollfrühling rauscht ab

Auf den Vollfrühling soll nun nämlich ein massiver Kälteeinbruch folgen – und das schon in wenigen Tagen! Während wir uns am Freitag (7. März) und am zweiten Märzwochenende noch über angenehm warme Frühlingstemperaturen von bis zu 20 Grad und überwiegende Sonnenstunden am Tag freuen können, hält das Wetter in NRW in der kommenden Woche eine brachiale Wende für uns bereit.

Das perfekte „Gartenarbeits- und Ausflugswetter“, als das Jung die Lage an diesem Wochenende beschreibt, sollten wir also besser noch gut genießen. „Da passt es auch mal, im T-Shirt rauszugehen“, so der Wetter-Experte. Die bittere Folge der aktuellen Südwestströmung und von Hoch Ingeborg ist allerdings auch, dass wieder mit Sahara-Staub in NRW und Umgebung zu rechnen ist.

Hier folgt der Absturz

Doch schon ab Montag (10. März) verabschiedet sich der Frühling so langsam. Ab Dienstag folgt dann aber der rasante „Absturz“. „Den wird man auf jeden Fall merken“, so Dominik Jung. Am Mittwoch steht uns dann aber der „Voll-Frühlings-Dämpfer“ bevor, dann stürzen die Temperaturen um 10 Grad auf maximal 5 Grad ab.

Eine volle „Einwinterung“ steht uns laut dem Meteorologen aber glücklicherweise nicht bevor. Denn schon zum Monatsende hin soll das Wetter in NRW nach der kurzfristigen „Kältedelle“ wieder voll aufdrehen. Pünktlich zum Beginn des meteorologischen Frühlingsanfangs sollen dann die Temperaturen wieder spürbar nach oben gehen.