NRW: Aggressives Tier breitet sich aus – Bürger müssen jetzt reagieren

In NRW hat sich dieses aggressive Tier jetzt vollends ausgebreitet. Während sich bisher die Behörde um die Beseitigung der Tiere gekümmert hat, musste diese sich jetzt zurückziehen. Jetzt müssen Bürger eingreifen und sich selbstständig um die Beseitigung kümmern.

Die eigentlich aus Südostasien stammende Asiatische Hornisse breitet sich immer weiter in NRW aus. Eigentlich haben die Unteren Naturschutzbehörden in NRW die Nester der Asiatischen Hornisse bis jetzt konsequent beseitigt. Mittlerweile stuft die Behörde das Insekt jedoch als „etabliert“ und „weitverbreitet“ ein, wie „Ruhr24“ berichtet.

NRW: Behörde beseitigt die Nester nur noch in Ausnahmefällen

In Oberhausen verkündet die Behörde daher, dass man die Nester der Tiere fortan nicht mehr beseitigen wird. Ab sofort müssen Eigentümer in NRW sich selbst um die Beseitigung kümmern und tragen auch die damit verbundenen Kosten. Nur in Ausnahmefällen werden die Nester noch auf Staatskosten entfernt, also nur noch, wenn etwa Menschen, Imkereien oder Einrichtungen durch die Tiere gefährdet sind.

+++ Tierheim Essen öffnet Karton – der Inhalt macht sprachlos: „Oh mein Gott!“ +++

Die Asiatische Hornisse wird als invasive Art bezeichnet. Das Tier kommt zwar nicht aus Europa, aber hat sich mittlerweile in dem neuen Gebiet stark ausgebreitet und bedroht die Natur, andere Arten oder den Menschen. Wie „Ruhr24“ berichtet, ist die Asiatische Hornisse insbesondere eine große Bedrohung für Honigbienen, die von den Tieren gezielt angegriffen werden.

Das hat große Konsequenzen für das Ökosystem. Durch die Attacken werden Bienenvölker geschwächt. Das führt zu einer geringeren Bestäubung, was schlussendlich zu einer kleiner ausfallenden Ernte führt. Aber nicht nur Honigbienen, sondern auch Wildbienen und andere Bestäuber sind durch die Asiatischen Hornisse stark gefährdet. Auch breitet sich das Tier immer weiter aus – alleine im vergangenen Jahr gab es über 1.300 Sichtungen in NRW.

+++ „Blinder Passagier“ im Zoo Dortmund – Pfleger entdecken ihn +++

Nester sind oft nur schwer zugänglich

Wenn man ein Nest der Hornisse entdeckt, sollte man sofort einen Experten kontaktieren und dieses nicht versuchen selbst zu entfernen. Auch wenn der Stich für gesunde Menschen in der Regel ungefährlich ist, gilt die Asiatische Hornisse als sehr aggressiv. Bei einem Stich können Reizungen entstehen, vor allem an den Augen. Insbesondere Allergiker sollten bei einer Sichtung dringend Abstand von dem Tier halten.

Mehr Themen:

Die Tiere bauen große Nester, die oft nur schwer zugänglich sind. Oft findet man die Nester auf Bäumen und Dachüberständen. Je früher das Nest entdeckt wird, desto besser, denn eine frühe Entdeckung ist deutlich einfacher und kostengünstiger für den Eigentümer. Die Tiere sind dadurch zu erkennen, dass sie schwarze Körper und gelbe Beine haben.