NRW stoppt Abschiebungen – das ist der herzzerreißende Grund

Abschiebe-Stopp in NRW!

NRW schiebt aktuell keine Menschen in den Iran ab. Der Grund dafür ist herzzerreißend und traurig zugleich.

NRW: Deswegen schiebt das Bundesland derzeit keine Menschen in den Iran ab

Ihre Geschichte ging um die ganze Welt: Die junge Kurdin Masha Amini starb im Alter von 22 Jahren am 16. September im Iran. Drei Tage zuvor nahm die Sittenpolizei sie in Teheran fest. Der Vorwurf: Amini hätte ihr Kopftuch nicht vorschriftsgemäß getragen. Seit dem wird im Iran heftig protestiert.

90 Menschen wurden durch Gewalt der Behörden gegen die Demonstranten seither im Iran getötet, heißt es von Menschenrechtsorganisationen. Ein Grund für NRW die Abschiebungen aktuell auszusetzen.

NRW: Dramatische Menschenrechtslage im Iran

NRWs Integrations- und Flüchtlingsministerin Josefine Paul (Grüne) teilte mit, die derzeitigen Demonstrationen im Iran und das harte Vorgehen der iranischen Sicherheitskräfte führten deutlich vor Augen, wie dramatisch die derzeitige Menschenrechtslage in dem Land sei. So sei es im Moment „unverantwortlich“ Personen in den Iran abzuschieben.

Nicht nur NRW setzt Abschiebungen aus

NRW stehe „solidarisch an der Seite der Iranerinnen und Iraner, die sich für Frauenrechte, für Meinungs- und Versammlingsfreiheit sowie gegen Folter und die Todesstrafe einsetzen“, erklärte die Ministerin.

Auch Niedersachsen schiebt aktuell keine Menschen in den Iran ab. (cf mit AFP)