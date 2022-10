Wetter in NRW: Letzte Chance auf Sonne – in wenigen Tagen ist alles wieder vorbei

Das Wetter in NRW beschwert zurzeit Sommer und Sonne satt – der perfekte goldene Oktober.

Doch der Traum könnte schon in ein paar Tagen ausgeträumt sein. Denn das Wetter in NRW steht kurz vor einer Kehrtwende

Wetter in NRW: Sonniger Start in die Woche – doch schon kippen die Temperaturen

So schön wie am Wochenende scheint es auch in der neuen Woche weiterzugehen. Während es am Sonntag noch 15 bis 18 Grad warm war, klettern die Temperaturen am Montag örtlich sogar noch einmal deutlich. Sogar die 20-Grad-Marke dürfte geknackt werden. Und das, obwohl es in der Nacht bei teils acht bis zwei Grad sogar ziemlich fröstelt.

Der Montag beginnt sonnig, doch schon im Verlauf des Tages zieht es sich zu. Es kann sogar regnen. Erst in der Nacht zum Dienstag lösen sich die Wolkenfelder dann nach und nach auf. Bei sechs bis drei Grad kann sich Nebel und Bodenfrost bilden.

Wetter in NRW: War es das mit dem sonnigen Oktober?

Nach dem gebietsweisen Regen am Montag startet der Dienstag wechselnd bewölkt, laut dem Deutschen Wetterdienst soll es jedoch trocken bleiben. Die Temperaturen sinken allerdings wieder etwas ab auf 14 bis 17 Grad. Im Bergland werden nur noch elf Grad erwartet. Und auch die Nacht wird noch mal ein Stück kühler mit fünf bis zwei Grad. In höheren Lagen geht es sogar bis zum Nullpunkt runter. Nebel, Bodenfrost und ein Wechsel aus Wolken und klarem Himmel.

Ähnlich geht es auch am Mittwoch weiter, nachdem sich der Nebel gelichtet hat. Die Temperaturen bleiben gleich, ebenso der Mix aus Wolken und Sonne. Doch mit Blick auf den Trend könnte es dann vorbei sein mit der Sonne. Denn der „DWD“ sagt eine hohe Niederschlagswahrscheinlichkeit für den Rest der Woche vorher – bis in die nächste Woche hinein. Da ist der kleine Ausrutscher am Montag nichts dagegen.