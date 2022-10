Köln: Feuer in U-Bahnhof – rund zehn Verletzte

Feuer in einem U-Bahnhof in Köln!

Am Samstagnachmittag (8. Oktober) ist an der U-Bahn Station am Ebertplatz in Köln ein Feuer ausgebrochen. Mehrere Straßen rund um den Ebertplatz mussten gesperrt werden.

Nordrhein-Westfalen, Köln: Rettungskräfte stehen während Löscharbeiten am U-Bahnhof Ebertplatz. Aus bisher unklaren Gründen war Feuer mit starker Rauchentwicklung ausgebrochen. Foto: Thomas Banneyer/dpa

Köln: Bahnverkehr am Ebertplatz ist unterbrochen

Auch im Bahnverkehr geht dort nichts mehr.

Passanten berichten von einem heftigen Rauchgeruch. Videos im Internet zeigen, wie dicke Rauchchwaden aus dem U-Bahnhof aufsteigen. Unzählige Einsatzkräfte sind vor Ort, um der Lage Herr zu werden.

Zunächst hieß es, es seien mindestens fünf Menschen in ein Krankenhaus gebracht worden. Das hatten „Express“ und der „Kölner Stadtanzeiger“ berichtet. Ein Sprecher der örtlichen Feuerwehr sprach gegen 16.45 Uhr dann von „wahrscheinlich“ weniger als zehn Verletzten durch Rauchvergiftungen.

U-Bahn-Feuer in Köln: Kabelbrand am Zug vermutet

Weiter heiß es seitens der Feuerwehr am späten Samstagnachmittag, der Brand sei nach ersten Erkenntnissen auf einen Kabelbrand an einer U-Bahn zurückzuführen.

Der Brand sei gegen 14.00 Uhr am einige hundert Meter nördlich vom Hauptbahnhof gelegenen Ebertplatz ausgebrochen. „Wir sind weiterhin mit einem Großaufgebot vor Ort“, erklärten die Einsatzkräfte zudem später am Nachmittag. (cf mit dpa und afp)