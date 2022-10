Deutsche Bahn in NRW: Chaos am Wochenende! Stundenlang fährt kein ICE nach Norden

Chaos bei der Deutschen Bahn – mit großen Auswirkungen auch für NRW!

Zug-Passagiere mussten am Samstagmorgen (8. Oktober) einen langen Atem haben: Der Zugverkehr bei der Deutschen Bahn lag lahm – in ganz Norddeutschland. Das bekamen auch die Bahnfahrer in NRW zu spüren.

Es dauerte bis etwa 10 Uhr, bis die Deutsche Bahn einen Hoffnungsschimmer vermeldete.

Deutsche Bahn: Zugverkehr nach Norddeutschland enorm eingeschränkt

Aufgrund einer technischen Störung war der Fernverkehr in ganz Norddeutschland am Samstagmorgen (8. Oktober) unterbrochen. Das teilte die Deutsche Bahn auf ihrer Webseite und in sozialen Netzwerken mit.

Das bedeutete aber auch: IC- oder ICE-Fahrten von NRW nach Norddeutschland – oder zurück – waren nicht möglich. Es gab keine Reisemöglichkeiten mit dem Fernverkehr von/nach Hamburg, Schleswig-Holstein und Niedersachsen.

Auch die Strecke nach Berlin fiel aufgrund der Halte in Hannover und Wolfsburg aus.

Deutsche Bahn in NRW: Auch Probleme im internationalen Zugverkehr

Aber das war noch nicht alles: Auch im internationalen Zugverkehr gab es Einschränkungen. IC-Züge von/nach Berlin Richtung Amsterdam fielen komplett aus.

IC Züge von/nach Kopenhagen beziehungsweise Aarhus endeten/begannen in Padborg.

Deutsche Bahn in NRW: Funkstörung als Grund für Total-Ausfall

Auf dem Twitter-Account der Deutschen Bahn hieß es: „Aufgrund einer Reparatur an der Strecke ist in ganz Norddeutschland derzeit keine Zugfahrt möglich. Bitte prüfen Sie Ihre Reiseverbindung und planen Sie mehr Reisezeit ein.“

Gegen 9.08 Uhr teilte DB Regio Niedersachsen mit, dass dem Ausfall eine Funkstörung zugrunde liegt.

Da somit die Bahn und die Züge nicht untereinander kommunizieren können, sei es aktuell zu unsicher, die Züge quasi unkontrolliert rollen zu lassen.

Bis 11 Uhr alles wieder in Ordnung?

„Störung behoben“, meldete die Bahn schließlich um 10.02 Uhr auf Twitter. „In der Folge kommt es bis etwa 11.00 Uhr noch zu Beeinträchtigung sowie zu Halt- und Zugausfällen.“