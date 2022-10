Wetter in NRW: Strahlende Aussichten fürs Wochenende – Experte mit irrer Prognose „Rekordverdächtig“

Der Sommer ist zwar vorbei, doch das Wetter in NRW bleibt voraussichtlich weiterhin strahlend.

In den letzten Monaten war es ungewöhnlich heiß in NRW. Der Trend setzt sich wohl auch im Winter weiter fort.

Wetter in NRW bleibt schön – an DIESEM Tag besonders

Von den kleinen Wolken am Freitagabend (7. Oktober) sollen sich die Menschen in NRW laut Wetterexperten Dominik Jung nicht abschrecken lassen. Zwar kann an der ein oder anderen Stelle auch mal Regentropfen vom Himmel fallen, doch spätestens Richtung Samstagnachmittag haben sich die auch wieder verdünnisiert.

Wetter in NRW: Die Sonne bleibt dem Oktober erhalten. (Smybolbild) Foto: IMAGO / Rene Traut

Bestes Herbstwetter soll es definitiv am Sonntag geben. Dann setze sich die Sonne endgültig durch und es könne mit Temperaturen bis zu 18 Grad gerechnet werden.

Erwarten wir den wärmsten Winter seit einer Ewigkeit?

Auch Langzeit-Prognosen sehen für die kommenden Monate viel Sonnenschein voraus. Das US-Wettermodell NOAA rechnet für ganz Deutschland mit einem überdurchschnittlich warmen Winter. Der Zeitraum Dezember bis Ende Februar soll rund zwei Grad wärmer ausfallen, als das langjährige Klima-Mittel von 1991 bis 2020.

„Wenn es so kommt, dann wäre das ein rekordverdächtiger Winter. Da wären wir in den Top 5 der Winter seit 1881“, so die Einschätzung von Jung. Schnee ausschließen könne man deshalb jedoch nicht: „Ausreißer sind immer möglich.“

Noch mehr News aus NRW:

Doch der Wetterexperte warnt vor übereilten Entscheidungen: „Danach sollte niemand seinen Urlaub planen.“ Langzeit-Prognosen seien immer ungewiss. Aber um einen immer milderen Winter vorherzusagen, müsste man in Anbetracht des Klimawandels auch fast schon kein Fachmann sein.