NRW: Seltene Aktion – für DIESE Kunden gibt es vom Fußball-Idol am Samstag kostenlos Currywurst

Manch einer könnte im Pott wohl jeden Tag Currywurst und Pommes essen. In NRW zählt der Snack zu den absoluten Lieblingsgerichten. Am Samstag (8. Oktober) gibt es ihn an einem Ort sogar kostenlos.

Allerdings profitieren in Rheinberg (NRW) nur einige Kunden von dem seltenen Angebot. Doch das hat einen ernsten Hintergrund.

NRW: Einmal Currywurst Pommes für den guten Zweck

Seit 2018 fährt Dietmar „Didi“ Schacht mit seinem Imbisswagen durchs Ruhrgebiet und verkauft Currywurst. Am Samstag kriegen einige Kunden in Rheinberg – Ossenberg den Ruhrpott-Snack jedoch gratis.

NRW: Didi Schacht will bestimmten Kunden mit Gratis-Aktion eine Freude machen. Foto: Chaleen Goehrke

Obdachlose und andere Bedürftige sollen an diesem Tag auf dem Ossenberger Wochenmarkt ebenfalls in den Genuss kommen. „Das ist schon eine Tradition geworden, dass wir zweimal im Jahr die Kunden der Rheinberger Tafel zu einem leckeren Essen auf den Dorfplatz einladen“, sagt Marktmeister Carsten Kämmerer gegenüber der „Rheinberger Zeitung“. Zwei bis drei Mal im Jahr möchte der ehemalige Fußball-Profi damit eine gute Tat vollbringen.

Und ein Selfie mit dem Fußball-Idol gibt es noch extra

Von 9.30 bis 13 Uhr steht Didi Schacht mit seinem Imbisswagen vor Ort. Natürlich können auch alle anderen Hungrigen etwas bestellen. Dann kostet eine große Portion Currywurst mit Pommes Mayo 5,60 Euro.

In der Zeit haben Fußball-Fans auch die Gelegenheit Fotos und Autogramme des ehemaligen Fußballers zu bekommen. Der 60-Jährige stand bereits für den MSV Duisburg und FC Schalke 04 auf dem Platz. 1992 beendete er seine Karriere als Derbyheld im königsblauen Trikot.

Gleichzeitig freut sich die Rheinberger Tafel zwischen neun und elf Uhr auch über Sachspenden. Gebraucht wird eigentlich fast alles: von langanhaltenden Lebensmitteln, über Klamotten und Hygieneartikeln.