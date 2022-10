Kaufland in NRW: Irre Szenen! Frauen prügeln sich an Discounter-Kasse – drei Verletzte

Wilde Szenen in einem Kaufland in NRW!

Ja, das Warten an der Kasse kann mitunter nervig sein. Und wer genervt ist, der fährt auch schonmal schneller aus der Haut. Bei einem Kaufland in NRW eskalierte es in der Warteschlange aber ziemlich heftig – gleich mehrere Frauen prügelten plötzlich aufeinander ein!

Kaufland in NRW: Töchter graten aneinander, Mütter greifen ein

Am Samstag (8. Oktober) kam es im Kassenbereich in einer Kaufland-Filiale in Hagen-Hohenlimburg zu einem handfesten Streit zwischen vier Frauen.

In einem Kaufland in NRW kam es zu einer wilden Prügelei unter Frauen (Symbolfoto). Foto: IMAGO / CHROMORANGE

Jeweils eine Mutter mit einer Tochter waren beteiligt. Warum die Situation so außer Kontrolle geriet, ist laut der Polizei Hagen „nicht nachvollziehbar“.

Das ist Kaufland:

Gegründet 1968, Firmensitz in Neckarsulm (Baden-Württemberg)

Das Unternehmen betreibt rund 1.300 Filialen, davon 667 in Deutschland und hat rund 132.000 Mitarbeiter

Die Kette ist außerdem in Polen, Tschechien, Rumänien, Slowakei, Bulgarien, Kroatien und der Republik Moldau vertreten

Ist ein Tochterunternehmen der Schwarz-Gruppe (ebenso wie Lidl)

Zunächst gerieten die beiden Töchter (19 und 17) aneinander. Nach einem Wortgefecht folgten Schläge. Dann griffen auch die beiden Mütter ein.

Kaufland in NRW: Polizei ist jetzt auf der Suche nach Zeugen

Bei der wilden Prügelei zwischen den vier Frauen verletzten sich drei von ihnen. Sanitäter behandelten die 17-Jährige ambulant vor Ort.

Du hast den Vorfall beobachtet und kannst Angaben machen? Dann melde dich bei der Polizei Hagen unter der Nummer 02331 986 2066.