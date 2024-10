NRW: 22-Jähriger verunglückt mit dem Motorrad – tot

Am Mittwoch (16.10) kam es zu einem schweren Unfall in Bielefeld-Sennestadt in NRW. Ein 22-jähriger Motorradfahrer verunglückte auf dem Schopketalweg und erlag noch am Unfallort seinen Verletzungen.

Der Mann kam nach Angaben der Polizei wahrscheinlich zwischen dem Huckepackweg und dem Senner Hellweg von der Fahrbahn ab. Dort durchbrach er einen Zaun, geriet auf die anliegende Wiese und raste gegen einen großen Erdhaufen, durch den er von seinem Kraftrad geschleudert wurde. Gegen 06.00 Uhr sahen andere Verkehrsteilnehmer den 22-Jährigen auf einem Feld neben dem Weg liegen. Diese informierten umgehend die Feuerwehr.

NRW: Mann stirbt noch am Unfallort

Die zuerst antreffende Polizei fand den Kawasaki-Fahrer auf dem Feld neben der Fahrbahn. Sofort wurden Reanimationsmaßnahmen eingeleitet – trotzdem verstarb der Mann noch am Unfallort aufgrund seiner schweren Verletzungen. Nach ersten Informationen trug der Mann offenbar keine Schutzkleidung und einen offenen Helm.

Die Ermittlungen und die Spurensicherung am Unfallort wurden vom Verkehrsunfallaufnahme-Team der Polizei Paderborn aufgenommen. Im Anschluss an die Unfallaufnahme transportierte ein Abschleppwagen das Kraftrad ab.