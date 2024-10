A42 in Duisburg: Horror-Crash mit 2 Schwerverletzten – Auto kracht gegen Baum

Auf der A42 in Duisburg kam es am späten Donnerstagabend (10. Oktober) zu einem schlimmen Verkehrsunfall. In Richtung Kamp-Lintfort kam in Höhe der Anschlussstelle Baerl ein BMW-Fahrer von der Autobahn ab.

Am Steuer saß ein gerade einmal 18-jähriger junger Mann. Gegen 23. 26 Uhr erreichte die Polizei ein Notruf. Vier Personen saßen während des Unfalls auf der A42 in Duisburg in dem Wagen, zwei wurden schwer verletzt.

A42 in Duisburg: Auto kracht gegen Baum – 2 Schwerverletzte

Als die Einsatzkräfte der Feuerwehr am Unfallort eintrafen, lag der Wagen auf dem Dach und abseits der Fahrbahn. Der 18-jährige Fahrer beabsichtigte an der Anschlussstelle Duisburg-Baerl die Autobahn zu verlassen, kam dabei aber aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Er fuhr durch das dicht bewachsene Sichtdreieck, krachte in einen Baum und kam auf dem Dach zum Liegen.

Unfall auf der A42 in Duisburg: Insassen müssen aus Wagen befreit werden. Foto: WTVnews_Duisburg

Von den vier Insassen konnten zwei Personen schnell und zeitnah befreit werden, bei den anderen beiden gestaltete sich die Bergung schwieriger. Sie waren zunächst in dem BMW gefangen und eingeklemmt. Die beiden 18-Jährigen aus Duisburg, der Fahrer und sein Beifahrer mussten nach der Bergung schwer verletzt in Krankenhäuser gebracht werden. Lebensgefahr konnte jedoch von den Ärzten ausgeschlossen werden. Die anderen beiden Mitfahrer im Alter von 17 und 18 Jahren wurden leicht verletzt.

Auf der ganzen Fahrbahn lagen Autoteile verstreut. Während der Rettungsmaßnahmen sperrte die Autobahnpolizei einen Teil der Fahrstrecke, zwei Fahrbahnen in Richtung Kamp-Lintfort blieben jedoch befahrbar. Der Einsatz zog sich einige Stunden und es kam zu Stau. Die Ermittlungen dauern an.