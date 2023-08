NRW: 19-Jähriger stirbt blutüberströmt auf offener Straße – Polizei mit schrecklichem Verdacht

Eine schreckliche Vorstellung, alleine auf der Straße zu sterben. Die Liebsten sind daheim und unwissend, was mit einem geschieht. Keine letzten Worte. Mit gerade einmal 19 Jahren ist am Sonntag (27. August) ein Jugendlicher aus Radevormwald im Oberbergischen Kreis (NRW) mitten auf der Straße verblutet.

In seinen letzten Momenten waren noch Ersthelfer bei ihm, doch konnten die nachkommenden Rettungskräfte nichts mehr für ihn tun. Die Polizei Köln sucht nun nach Zeugen der womöglich schrecklichen Tat in NRW.

NRW: Mann (19) stirbt auf der Straße

An einem traumhaft schönen Sonntagmorgen spielte sich in der Innenstadt von Radevormwald, östlich von Wuppertal, eine blutige Szene ab. In der Nähe des Kreisverkehrs der Kaiserstraße Ecke Hohenfuhrstraße lag dort der 19-Jährige stark blutend einfach auf dem Boden.

Ersthelfer hatten den jungen Mann schwer verletzt aufgefunden. Wie er sich diese Verletzungen zugezogen hatte, war unklar. Die Zeugen verständigten jedenfalls umgehend den Rettungsdienst. Als die Kräfte eintrafen, versuchten sie, den 19-Jährigen zu reanimieren – vergeblich. Dieser starb noch vor Ort.

Polizei Köln mit brutalem Verdacht

Die Kölner Polizei ermittelt unter der Leitung der Staatsanwaltschaft. Nach erstem Stand der Recherche könnte es sich bei dem Vorfall weniger um einen Unfall, sondern viel mehr um ein Gewaltverbrechen handeln, sagt die Mordkommission.

Um diesen ersten Verdacht bestätigen oder widerlegen zu können, bräuchten die Ermittler allerdings handfeste Aussagen von Zeugen, die Hinweise zu der möglichen Gewalttat äußern könnten. Diese sollen sich bitte telefonisch unter der 0221 229 0 oder per Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei der Kölner Behörde melden.